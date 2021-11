Olympijský vítěz Krpálek je počtrnácté za sebou českým Judistou roku

„Pro mě to byla nesmírně úspěšná sezona, která se bude těžko překonávat,“ zhodnotil dlouholetý vládce českého juda letošní úspěchy.

Olympijskou sezonu přitom nezahájil optimálně, na Grand Slamu v Tel Avivu prohrál hned s prvním soupeřem. „Zpětně musím uznat, že právě ta první porážka pro mě byla obrovským impulzem k tomu, abych na sobě ještě víc pracoval a dal do tréninku ještě víc, než jsem dával. To se nakonec projevilo, ať už bronzem z mistrovství Evropy, nebo následně olympijským zlatem,“ uvedl dvojnásobný olympijský šampion. „Pro mě je každé to ocenění obrovským poděkováním za všechny výsledky, kterých se mi podařilo dosáhnout, a zároveň i obrovskou motivací,“ svěřil se jednatřicetiletý judista.

Na olympijské hry se vedle něj dostal i David Klammert. Cenné kovy vozili čeští judisté z evropských i světových šampionátů nižších kategorií. „To je známka, že české judo má velké kvality, věřím, že další roky nebude v anketě taková nadvláda,“ řekl Krpálek.

Nejlepším juniorem se stal Daniel Pochop, který po dvanácti letech zajistil českému judu medaili na juniorském MS. V italské Olbii vybojoval bronz a sezonu zakončil na pátém místě světového žebříčku kategorie do 73 kilogramů.

Plný počet bodů získala v anketě nejlepší kadetka Anna Skalská. Světová jednička váhy do 63 kg se dvakrát v sezoně probojovala do finále Evropského poháru a skončila třetí na dorosteneckém mistrovství Evropy.