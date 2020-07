Riskantní, ale ohromující. Procházka při debutu v UFC knokautoval favorita

„Jo, výkon příšerný. Musím na něm zamakat, udělal jsem pár velkých chyb,“ uznal Procházka v pozápasovém rozhovoru nad ránem v Abú Zabí. „Dostal jsem na hlavu až moc úderů, čekal jsem, že bude víc využívat wrestling.“

Ještě s chráničem v puse dodal: „Ale cítím se skvěle, je to pro mě velký krok. Jsem taky rád, kolik lidí mi fandilo v Česku.“

Premiéra byla atraktivní, svižná, tvrdá a skončit mohla knokautem na obou stranách. Historie nakonec bude vzpomínat na české vítězství, byť podle všech tří rozhodčích Procházka první kolo prohrál na body 9:10.

„První kolo bylo zatuhlejší, v pauze před druhým jsem dostal dobré rady, ať to prodýchám, odlehčím se, abych do toho dal víc svěžesti. Potřeboval jsem se pořádně zakousnout. Ze začátku jsem měl v hlavě to, že ho hned trefím a vypnu, tenhle plán jsem musel opustit,“ vzkázal Procházka v nahrávce pro česká média.

A tak si správně chvíli počkal.

Druhé kolo, čas 5:51 a Oezdemir se kácí k zemi po sérii úderů.

Do neděle sedmičkou žebříčku polotěžké váhy UFC do 93 kilogramů znatelně otřásl z kraje druhého kola kop na hlavu, po němž se Švýcar dostal k pletivu a jen marně se bránil dál. Pocházka přidal úder levou rukou do obličeje, načež rozhodl skrytý pravý hák na bradu.



„Viděl jsem, že se po tom kopu zakymácel, tak jsem ho šel vypnout,“ řekl střídmě.



Ačkoliv ho hned několikrát zmiňoval prezident Dana White, řekl o něm, že patří mezi ty nejlepší a apeloval na veřejnost, ať ho pozorně sledují, český bijec vstupoval do klece UFC jako neznámý nováček.

Takový Gilbert Burns (měl na tom samém turnaji bojovat o titul, ale nakazil se koronavirem) předpovídal Procházkovu prohru na K.O. už v prvním kole.

A takových byste našli víc, o to fascinovanější reakce přicházely:

„Bože, to byl jeden z nejdivnějších a nejzábavnějších výkonů, které jsem zažil,“ napsal novinář ESPN Ariel Helwani.



„Za tohle sprosťácké K.O. tě vítám v UFC,“ vzkázal zápasník Charles Rosa.



„Tady rozhodčí vážně nepotřebujete,“ glosoval bijec Alan Jouban.

„Divoch,“ zhodnotil to kolega Brian Kelleher.



„Neortodoxní, ale obávám se, že tenhle styl v polotěžké váze neuspěje. Pohybuje s hlavou příliš pomalu,“ myslí si bojovník Michael Chandler.



Za všechny další nechme mluvit experta a bývalého profesionála, jenž dlouhé roky vítězil v kleci tajně s jediným zdravým okem, Michaela Bispinga. „Ten chlap je blázen, ale moc se mi líbí,“ řekl.

Bezprostředně reagoval takhle:

Procházka zejména v prvním kole opravdu zažil pár rozpačitých chvil, kdy Oezdemir trefoval jeho odkrytou hlavu i obě vysunuté nohy.

„Malinko jsem ho nepoznával, to od něj bylo nebezpečný,“ hodnotil svého kolegu zápasník David Dvořák ve studiu Nova Sport.

„Trošku mě tím tlakem ze začátku překvapil,“ uznal Procházka.



Ostatně od trenéra Martina Karaivanova jste po celou dobu mohli zřetelně slyšet, jak svého svěřence hlasitě vybízí k zodpovědnosti: „Ruce nahoru!“

Procházka všechny inkasované rány ustál, zatímco Oezdemir nedokázal ani po několika minutách vstát na vyhlášení. Ze čtyř předchozích porážek ho přitom nikdo nedokázal „vypnout“, šampion Daniel Cormier slavil před dvěma lety „jen“ po technickém K.O.

Procházka a trenéři Karaivanov (vlevo) a Hovězák:

„Brzy mě uvidíte zpátky,“ vzkázal ještě Procházka. „Mám tu misi, chci titul. A samozřejmě předvádět lepší výkony. Mám respekt ke všem, ale dejte mi jako dalšího, koho chcete.“

Přes mezery ve výkonech zaslouží Procházka velké uznání. Se vším respektem k předešlým reprezentantům v UFC - Karlosi Vémolovi, Viktoru Peštovi, Lucii Pudilové - i tomu současnému - Davidu Dvořákovi (první výhru zapsal v březnu), jde o největší úspěch tuzemského bijce mezi elitou.

Žádný Čech ještě nezápasil s tak vysoko postaveným a uznávaným soupeřem, natož aby takhle riskoval hned v prvním duelu. Lze předpokládat, že Procházka vystoupá po aktualizaci žebříčku mezi nejlepší desítku a další soupeř bude ještě prestižnější.

Další ukázka ze zápasu:

.