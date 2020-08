Když se útok Gladiátorů rozjel, byl k nezastavení

Spokojenost se dala po úvodním utkání nové sezony Paddock ligy vyčíst z tváří všech členů Vysočina Gladiators. Včetně hlavního kouče jihlavského týmu amerického fotbalu Ondřeje Pauluse.



„Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Přece jen je současná situace taková, že i náš tým prošel výraznými změnami a to samé se dalo říct o Ústí. Proto byl začátek zápasu trochu nervózní,“ přiznal trenér.

Útokům obou mužstev chyběla přesnost, tudíž skončila první čtvrtina nerozhodně 0:0.

„Věděli jsme, že naše obrana je elitní, protože za nás letos nastupují skvělí hráči, včetně reprezentantů,“ vypíchl Paulus zejména práci Karla Augusty, Tomáše Svobody a Jana Kabáta. „Chtělo to jen rozjet útok, což se nám v dalším průběhu zápasu povedlo,“ doplnil.

Velkou zásluhu měla na včasném probuzení útoku Gladiátorů především nová americká posila – Joseph Bradley.

„S jeho prací jsem moc spokojený,“ hlásil trenér jihlavského týmu. „A není to jen kvůli tomu, jak hrál, ale celkově se mi líbil jeho projev a to, jak se choval, jak spoluhráče vedl. Do ničeho jsem nemusel zasahovat,“ pochvaloval si.

Bradley dorazil na Vysočinu až v polovině července, takže na poznávání měly obě strany poměrně málo času.

„My jsme věděli, že umí skvěle házet, že je to zkušený hráč, ale to, jak se chová během zápasu, to se jen z tréninku poznat nedá,“ přiznal Paulus. „Teď už je ale jasné, že Joey je pohodář a zároveň precizní ve všem, co dělá. Od začátku bylo zřejmé, že nejen od sebe, ale i od týmu očekává hodně. Ostatní nadchl takovým způsobem, že pod jeho vedením byl náš útok poté, co se rozjel, de facto nezastavitelný,“ pokračoval v komplimentech.

Blonďatý americký quarterback přišel do Jihlavy jako náhrada za Reggiho Langforda, který kvůli posunu nové sezony z důvodu koronavirové pandemie nakonec zůstal v Americe. „Ale pořád jsme s ním v kontaktu. Je připravený kdykoliv a jakýmkoliv způsobem pomoct. Hned po zápase s Ústím, který sledoval na internetu, nám gratuloval,“ prozradil Paulus.

Gladiátoři skončili v loňském ročníku nejvyšší české soutěže amerického fotbalu třetí, ovšem letos mají vyšší ambice.

„Vždycky se chceme aspoň o kousek zlepšit, což znamená, že bychom se rádi dostali do finále Czech Bowlu,“ svěřil se s plány trenér jihlavského celku. „Z minulosti sice nemáme s finálovými zápasy ještě v nižších soutěžích zrovna nejlepší zkušenosti, ovšem jednou se to přece zlomit musí,“ doplnil s úsměvem.

Radost měl i hráč roku 2019

Vidina možného zisku titulu zlákala do Jihlavy také už zmiňovaného Karla Augustu, který byl letos v únoru vyhlášen nejlepším českým hráčem amerického fotbalu za rok 2019.

„Vůbec jsme si neodvažovali pomyslet, že by takový hráč mohl někdy přijít k nám. Stejně jako další kluci, o kterých jsme už mluvili,“ přiznal trenér.

Konkrétně obránce Augusta je hráčem Prague Black Panthers, kteří loni působili v rakouské nejvyšší soutěži. Situace kolem covidu-19 jim však další sezonu za hranicemi zhatila. I proto se Augusta chopil příležitosti zahrát si aspoň českou nejvyšší ligu.

„A hned první zápas myslím dopadl nejlíp, jak mohl,“ hlásil spokojený čtyřiatřicetiletý rodák z Prahy po výhře 37:0.