Elitní český čtyřkajak vyráží do tvrdého boje o olympiádu v Tokiu

A kandidátů na postup je mnohem víc. „Je tam plus minus patnáct posádek, které budou vyrovnané, a těch evropských míst je sedm. Nebude to sranda, bude to tip ťop,“ řekl novinářům Havel, který byl v bronzových olympijských posádkách v Londýně 2012 a Riu 2016.

S olympijskou kvalifikací má zkušenosti, ale před čtyřmi lety na kilometru byl český čtyřkajak v jiné pozici. „Tehdy jsme věděli, že i když se to nepovede, tak postoupíme. Teď jedeme bojovat o ta místa, která budou hodně natěsno. Bude to všechno záviset na strašných detailech. Pětistovka je vyrovnanější,“ přemítal Havel.

Jeho parťáci se na čtyřkajaku budou pokoušet o postup na olympiádu poprvé. „Já už jsem z toho nervózní asi měsíc. Když se něco pokazí, tak se to hází na háčka,“ poznamenal háček Špicar. „Snažím se na to moc nemyslet. Když na to přijde řeč, tak dost znervózním. Čím víc se to blíží, tím víc se na to těším,“ doplnil ho Nepraš. Zadák Zavřel je klidnější. „Cítím, že v lodi se shodneme, že nám to jde. Chci, abychom ukázali, co v nás je. Já jak sedím čtvrtý v té lodi, pro mě je závod jako trénink, musím jen pádlovat stejně jako kluci přede mnou,“ poznamenal.

V cestě za ziskem olympijského místa pro Česko budou členové čtyřkajaku spoléhat na novou loď. Od června trénují na kajaku, který měří deset místo dřívějších jedenácti metrů. „Je na špičce o 60 a na zadku o 40 centimetrů kratší. Je nižší, tím pádem máme blíž do vody, což nám lehčím sedí. Je daleko rychlejší na startech, kde jsme byli dost pomalí,“ popisoval Nepraš. „Je tužší, tvrdší, líp reaguje na naše pokyny. Prostě jsme do ní sedli a hned nám seděla,“ doplnil Špicar.

Rozjížďky čtyřkajaků na pětistovce se na MS pojedou ve čtvrtek 22. srpna. Pro postup na olympiádu bude klíčové sobotní semifinále, po němž mohou být v nedělním finále šance hodně vysoké.