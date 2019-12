Novým trenérem ragbistů All Blacks je dosavadní asistent Foster

Čtyřiapadesátiletý Foster působil jako asistent posledních osm let od roku 2012, kdy se jeho předchůdce Hansen posunul na místo hlavního trenéra rovněž z pozice asistenta tehdejšího kouče Grahama Henryho. V roce 2015 byl u historické obhajoby zlata, letos ale All Blacks triumf do třetice nezopakovali.

Foster, jenž dosud jako hlavní trenér u žádného národního týmu nepůsobil, získal smlouvu prozatím na dva roky a ne až do příštího MS 2023, jak se původně očekávalo. „Cítím se poctěný, že jsem dostal tuhle příležitost, a nemohu se dočkat, až s týmem načneme další kapitolu,“ řekl Foster.