Novozélandský trenér Hansen na své místo doporučil asistenta Fostera

Hansen se na pozici hlavního trenéra posunul rovněž z místa asistenta po zisku titulu v roce 2011 a o čtyři roky později dovedl All Blacks poprvé v historii k úspěšné obhajobě. Jeho angažmá nyní skončilo výhrou 40:17 nad Walesem v duelu o třetí místo, šest dní poté, co semifinálová prohra s Anglií ukončila naděje Novozélanďanů na třetí titul v řadě.

Vedle Fostera, který byl Hansenovým asistentem posledních osm let, by mohl dostat šanci i dosavadní kouč Walesu Warren Gatland, jenž po šampionátu rovněž končí. V hledáčku je i Jamie Joseph, který dovedl domácí Japonsko poprvé v historii do semifinále mistrovství světa.