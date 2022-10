Génius, či podvodník? Pravděpodobně obojí, hříšník teď hraje o titul šampiona

Uběhl měsíc od doby, kdy Magnus Carlsen odstoupil z turnaje v St. Louis po prohře s teenagerem Niemannem, který ho šokoval vyzbrojený černými figurkami.

Uražené ego, říkali jedni.

K podobnému bezprecedentnímu kroku musí mít důvod, ospravedlňovali ho druzí.

Z nevyřčeného obvinění z podvádění se po několikatýdenním čekání stala prostřednictvím twitteru světového šampiona explicitní obžaloba.

„Během zápasu na Sinquefield Cupu jsem měl dojem, že Niemann nebyl napjatý a v kritických pasážích se ani plně nekoncentroval, zatímco mě přehrával s černými způsobem, který zvládne pouze hrstka,“ psal Carlsen.

„Jeho progres nad šachovnicí je nezvyklý,“ poznamenal. „Chtěl bych toho říct víc, ale bez souhlasu Niemanna nemohu mluvit zcela otevřeně,“ uzavřel.

Zmíněná, ve středu publikovaná analýza chess.com se z větší části zaměřuje především na online prostředí, ve kterém se dá pomoci počítače podvádět výrazněji jednodušeji, zároveň se ale viník snadněji odhalí.

Onomu nezvyklému progresu Niemanna nad klasickou šachovnicí autoři přesto několik odstavců věnovali.

Niemann během neslavného zápasu s Carlsenem:

chess news @chessnews Hans Niemann after the end of the Sinquefield Cup 2022: It was a lot to handle and I wasn’t able to manage my nerves https://t.co/dbwedAUBV2 https://t.co/oAAmId6DLi oblíbit odpovědět

„Hans je nejrychleji se zlepšujícím špičkovým hráčem klasického šachu v novodobé historii,“ konstatují s ohledem na jeho fantastický skok z deváté stovky světového žebříčku do první padesátky v posledních méně než dvou letech.

Na rozdíl od jiných mladých hvězd jako Alíreza Fírúzdža (19 let), Arjun Erigaisi (19 let), Vincent Keymer (17 let) a dalších devíti šachistů pod 25 let v první světové padesátce získal Niemann nejprestižnější titul „velmistr“, ke kterému je třeba dosáhnout hodnocení ELO minimálně 2500, až v šachově pokročilém věku 17 let, což je unikum, které u někoho vzbuzuje podezření.

Francouz íránského původu Alíreza Fírúzdža před dvěma roky v Praze:

Z hodnoty 2500 se pak navíc bezprecedentní rychlostí posunul na úroveň 2700, která je hranicí neoficiálního titulu supervelmistra, čili absolutní elity. K tomuto skoku mu stačilo něco málo přes rok a půl. Více než dva roky potřeboval i Fírúzdža, historicky nejmladší hráč s ELO přes 2800.

Nic z toho ale není důkazem, pouze konstatováním, což ostatně říká i chess.com, který jednu z kapitol věnoval i neslavnému zápasu Carlsen vs. Niemann.

„Ve světle Hansova rekordního vzestupu je pochopitelné, že někteří členové šachové komunity tuto partii využili k tomu, jak ho napadat. V současné době však nevíme o žádném důkazu o podvodu,“ shodli se s názorem pořadatelů turnaje v St. Louis.

Věřit usvědčenému lháři?

To v online prostředí důkazy jsou.

Sám Niemann se na Sinquefield Cupu přiznal k podvádění ve věku 12 a 16 let, toto tvrzení je však v rozporu s novou analýzou chess.com.

Niemannovo přiznání „Když mi bylo 12 let, hrál jsem s kamarádem Titled Tuesday (pravidelné turnaje na platformě chess.com) a trochu mi pomáhal počítač. Byl jsem dítě, neměl jsem tušení, čeho se vlastně dopouštím,“ komentoval Niemann svůj první prohřešek proti pravidlům, k němuž pak přidal ještě jednu „směšnou chybu“ v 16 letech. „Podváděl jsem během náhodných her na chess.com. Byl jsem konfrontován, přiznal jsem se. Jde o největší chybu mého života. Říkám to světu, protože nechci, aby kolovaly spekulace, nepřesnosti a dohady.“

„Celkově jsme zjistili, že Hans pravděpodobně podváděl ve více než 100 online šachových partiích, včetně několika turnajů s finančními odměnami. V době, kdy v některých z těchto partií pravděpodobně podváděl, mu už bylo 17 let,“ vyvracel Niemannovu obranu chess.com, který tak i zčásti potvrdil slova Carlsena, že Američan nehrál fér „častěji a ne v takové minulosti“, jak sám doznal.

„Pravděpodobně.“

Slovo, které nezní příliš přesvědčivě, ale s ohledem na prestiž a postavení chess.com v šachové komunitě si lze jen těžko představit, že by se server uchyloval k podobným obviněním, kdyby nehraničila s absolutní jistotou.

„Zveřejnili to, takže si myslím, že si musí být jisti, že kdyby se to dostalo k soudu, byli by to schopni statisticky prokázat,“ komentovala analýzu bývalá světová dvojka a populární šachový streamer Hikaru Nakamura.

Některé Niemannovy partie byly hrány s takovou přesností, že je podle chess.com „pravděpodobnost toho, že se takto zadaří jakémukoliv hráči, naprosto minimální“.

Kvůli podvádění byl Niemann z chess.com vyloučen už v srpnu roku 2020, kdy se interně doznal šéfovi platformy Dannymu Renschovi. V roce 2021 se tam vrátil. „Chess.com Hansovi poskytl šanci na návrat, stejně jako všem hráčům, kteří se přiznali a chtěli druhou šanci. Stejně jako všechny ostatní jsme však Hanse pečlivě sledovali.“

Hans Niemann

„I když se i poté objevily pozoruhodné partie, které vypadaly podezřele, u žádných jsme nenašli jasný důkaz, že by Hans podváděl,“ konstatovali ve zprávě. Přesto je od září Niemannův účet znovu zrušený.

„Naším stanoviskem není, že by Hansovi měl být zakázán vstup na klasické turnaje. Jeho chování online a v reálu se může zcela lišit,“ konstatuje chess.com.

Jak se loví online hříšníci?

Podvodníci v online prostředí se podle chess.com liší na základě zdatnosti nehrát fér.

U těch, kteří ke každému tahu používají počítač, není těžké vystavit rozsudek - vinen! Horší je to s těmi, kteří si pomáhají jen občasně, v kritických chvílích partie.

„Jsem si jistý, že pokud bych začal chytře podvádět, nikdo by to nezachytil. Stačilo by mi pomoci si jednou nebo dvakrát během partie, abych byl téměř neporazitelný, což mě děsí,“ vyjádřil se jednou Carlsen.

Když už zdatní šachisté porušují pravidla, tak právě takto.

Nadlidský výkon bývá často ve sportu podnětem k obvinění z dopingu, není jeho potvrzením. Stejné to je i v šachu. Pro odhalení skutečných padouchů jsou potřeba detailní analýzy pracující s řadou proměnných.

Metody aplikované pro odhalení podvodníka Porovnávání tahů člověka s těmi doporučenými počítačem.

Speciální zaměření na klíčové/kritické tahy.

Diskuse s porotou složenou z analytiků a silných hráčů.

Porovnání výkonu hráče v kontextu jeho předchozích partií.

Srovnání s výkony podobně silných hráčů.

Porovnání složitosti tahů s ohledem na rychlost, kterou byly hrány.

Hledání statistických anomálií ve výsledcích.

Chess.com zaměstnává velmistry, kteří v podobných případech dokážou rozlišit, nakolik je daný tah „lidský“ a nakolik spíše “počítačový“.

„V naší více než patnáctileté historii jsme zrušili účty mnoha amatérů, stovek hráčů s tituly a desítek velmistrů,“ vysvětluje chess.com, že podvádění vlastně není úplně tak nic neobvyklého.

Niemann neustupuje, bojuje o americký titul

„Odpověď všem,“ komentoval Niemann ve středu své vítězství v prvním zápase amerického mistrovství.

K obvinění se vyjádřil nepřímo. „Myslím, že tato partie mluvila sama za sebe a ukázala, jaký jsem šachista. Ukázala také, že nehodlám ustoupit a budu tady hrát své nejlepší šachy bez ohledu na tlak,“ řekl po triumfu nad patnáctiletým talentem Christopherem Yoo.

Niemann podstupuje kontrolu před startem prvního kola:

Simon @simonlieu When you're Hans Niemann and have to go through security check. https://t.co/Oj7v5XdkIS oblíbit odpovědět

Pozápasový rozhovor utnul po necelé minutě před obvyklou analýzou partie. „Byla to tak krásná hra, že ji nemusím popisovat,“ usmál se Niemann, jenž následně ve druhém kole remizoval a před zbylými jedenácti zápasy vede.