Klec táhne i v nejistotě. Plný sál mě potěšil, říká Prstek

„Diváci byli spokojení, sportovci podali úžasné výkony a domácí borci se také ukázali v dobrém světle. Takže za mě akce parádní,“ líčí Michal Prstek.



Obvykle se do sálu v hotelu Clarion Congress vměstná ještě o pár stovek lidí více, ale viděno ve světle blížícího se zákazu veřejnosti na všech sportovních akcích vypadá nabitý galavečer v kleci ještě lépe. Přitom ještě pár dní před akcí nebylo jasné, jestli vůbec bude. „Že bylo i tak vyprodáno, mě potěšilo. Na tu bídu, co teď je, to bylo super,“ přitakává Prstek.

Galavečer bojových sportů organizuje už spoustu let, ale zatímco dříve bývaly hlavním tahákem souboje v kickboxu, dnes už vítězí ultimátní zápasy smíšených bojových umění. „Klec převládla, táhne hlavně MMA a postojové disciplíny k tomu dáváme jako doplněk. Mně osobně je to trochu líto, protože já jsem postojář, vyučenej kickboxer a pořád k tomu inklinuju. Musíme se ale přizpůsobit požadavkům návštěvníka,“ uznává.

A fandové chtějí klec a s ní i show, která ji provází. „Je v tom kouzlo, že bojovníky zavřete do oktagonu. Hlavně je atraktivní tím, že se v ní potkávají bojovníci různých stylů, někdo je dobrý na zemi, zápasník nebo má dobré páky a škrcení, jiný může být dobrý postojář, kickboxer, thaiboxer, který k tomu soupeře nepustí, a pak je otázka, kdo si prosadí to svoje. A z toho plyne napětí a zážitek,“ vysvětluje Prstek.

Galavečer přinesl deset zápasů, mezi nimi vynikl souboj Štěpána Guby a Poláka Mateusze Janika, který na body vyhrál zápasník z Muay Thai Olomouc. „Takový zápas v postoji už Olomouc dlouho neviděla. Mateusz, reprezentant Polska v Muay Thai, to stejné Štěpán za ČR, oba tvrďáci jak prase. Všechny tři kola šly za Štěpánem, ale soupeř byl neuvěřitelně kvalitní, tvrdý a moc mu děkujeme, že ten zápas týden před konáním vzal. Tohle byl duel evropské úrovně,“ uvedl Gubův trenér Tomáš Musil.