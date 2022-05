Futsalistům Chrudimi pomohla ke zlatu Gerčákova „aura“ i Kubátova odvaha

Je kouzlem play off, že dokáže přinášet takové příběhy. Už šestačtyřicetiletý brankář Libor Gerčák a o dvacet let mladší univerzál do pole Jaroslav Kubát ve futsalovém finále Chrudimi s Plzní neměli být ústředními hrdiny východočeského týmu. Přesto se jimi, hlavně Gerčák, do značné míry stali. Futsalisté Chrudimi i díky nim vyhráli 3:2 na penalty a stali se popatnácté šampiony ligy.