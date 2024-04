Odmítl jsem úplatek 300 000 dolarů, tvrdí zápasník Chamizo po kvalifikaci OH

„Věděl jsem, že v Ázerbájdžánu budu muset zápasit na 200 až 300 procent, protože byli doma a všechny si koupili. Povedlo se mi to, ale pak se stalo něco, co připomíná éru zápasu před mnoha lety,“ řekl Chamizo, který za Itálii zápasí od roku 2013.

Rodák z Kuby prohlásil, že mu úplatek nabídli při vážení před soutěží, konkrétní osobu však neuvedl. Úplatek odmítl, protože nereprezentuje jen sebe, ale také Itálii.

V závěru semifinálového duelu s Bajramovem za nerozhodného stavu rozhodčí jednomyslně udělili Chamizovi dva body, které by mu zajistily letenky do Paříže. Nakonec ale potvrdili výzvu Bajramovova trenéra, po které připadly vítězství a postup na hry soupeři.

„Chci se omluvit všem, kteří to viděli. Můj sport je krásný. Tohle je jen malá skupina podplacených a zkorumpovaných lidí. Jak smutné. Moje srdce pláče,“ napsal Chamizo v příspěvku na sociálních sítích.

Jednatřicetiletý Chamizo bude mít šanci kvalifikovat se na OH ještě příští měsíc na turnaji v Istanbulu. „Jestli se bojím, že tam za svoje slova budu pykat? Pocházím z Kuby, takže se nebojím ničeho,“ řekl bronzový z Ria 2016. „Teď žiju ve svobodné zemi, takže můžu říkat, co si myslím a co chci. Nikdo mě nezastaví,“ dodal čtyřnásobný mistr Evropy.