Amatéři mohou hrát od pondělí fotbal v plném počtu včetně brankářů

Představitelé sportu jakékoliv uvolnění vítají. „Navýšení skupiny na třicet na venkovní sportovištích je samozřejmě dobré a pro některé mládežnické týmy může mít pozitivní dopad,“ uvedl pro ČTK předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. Pro volejbalisty stejně jako pro ostatní kolektivní sporty zůstávají haly uzavřené. „Zásadní pro nás bude, až se povolí využívat vnitřní sportoviště ve větším počtu, například ve dvaceti sportovcích,“ poznamenal.

O zpřístupnění vnitřních sportovišť jednala Česká unie sportu (ČUS) a Národní sportovní agentura na ministerstvu zdravotnictví v úterý. „Představovali jsme varianty pro bezpečné sportování uvnitř, poukazovali na konkrétní příklady badmintonu nebo tenisu v halách, které jsou z našeho pohledu bez velkých hrozeb přenosu viru. Poukazovali jsme na to, že řada sportovních center dokáže zajistit dostatečné provzdušnění prostor s cirkulací venkovního vzduchu. Proto si myslíme, že v současné době je možné pustit dovnitř čtyři lidi bez omezení věku,“ řekl předseda ČUS Miroslav Jansta.

Ani tak daleko zatím vláda nešla. Šéf Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl ale doplnil, že na další týden je přislíbené další rozvolnění. „Pokud se epidemiologická situace bude lepšit, mohlo by do vnitřních sportovišť více lidí, aby se mohly realizovat plnohodnotné tréninky kolektivních sportů, které jsou pro amatéry zavřené několik měsíců,“ řekl.

Tréninky by mohli po dvojicích zahájit třeba badmintonisté, kteří v aktuálním větrném počasí hrají třeba na parkovištích. Je ale otázka, zda to za těchto podmínek bude proveditelné. „Nejsem si jistý, že kvůli tréninkům mládeže otevřou všechna badmintonová centra. Někde se jim to třeba z provozních důvodů nevyplatí. Jako svaz ale budeme tréninky dětí plně podporovat. Je pro nás nesmírně důležité, aby mládež neztratila s badmintonem kontakt a mohla se navracet technika úderů, kterou mnozí po tak dlouhé době ztratili,“ uvedl předseda Českého badmintonového svazu Petr Koukal.