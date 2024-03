Cukrovka? Je to lepší, ale omezuje mě, říká Fernstädtová. Sezona dobrá nebyla

„Cukrovka mě omezuje, bohužel neodpadne. Už jsem to zvládla celkově líp než loňskou sezonu. Do některých jízd jsem ale nešla s moc dobrým pocitem,“ přiznala bývalá juniorská mistryně světa, jež si dala motiv své nemoci před sezonou na helmu.

V Lake Placid byla sedmadvacetiletá Fernstädtová po prvním kole na 22. pozici, ve druhé dosáhla patnáctého času. „S druhou jízdou jsem spokojená. První mi moc nevyšla, už jsem byla hodně unavená, bylo to vidět na startech. To je škoda. Byl to pozitivní konec sezony,“ řekla rodačka z Prahy.

Nejvýše v konečném pořadí Světového poháru skončila Fernstädtová pátá v sezoně 2020/21, pak byla ještě čtyřikrát v desítce a před rokem celkově sedmá.

„Moc dobrá (sezona) celkově pro mě nebyla, ale byly i dobré věci: Altenberg stříbro - to byl krásný závod. I nějaké jízdy byly dobré, osobák na startu. Vezmu si do další sezony nějaké pozitivní věci, na jiných musím pracovat, jinak se to nezlepší,“ bilancovala.

V Americe nyní zůstane na dovolené až do května, pak začne trénovat v Šumperku.