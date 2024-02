Fernstädtová byla po nejrychlejší druhé jízdě 15. v Altenbergu, nejspíš vynechá MS

„Táta mě naučil milovat sport, od chvíle, kdy mě ve dvou letech posadil na koně, přes deset let gymnastiky až po skeleton, ale i to, že jsou mnohem důležitější věci,“ napsala sedmadvacetiletá Fernstädtová.

Do sezony vstoupila desátým místem v olympijské dráze v Číně, pak ještě byla čtrnáctá v La Plagne, ale od té doby končila ve třetí desítce pořadí. I proto, že ji od olympijské sezony 2021/22 limituje cukrovka.

V Altenbergu sérii prolomila. Po prvním kole ještě figurovala na 22. místě, ale ve druhém byla nejrychlejší a polepšila si o sedm příček. „Byl to asi můj nejlepší závod v této sezoně kromě té Číny. Jsem spokojená se startama a i s jízdama..., mám osobák. Top 15 po těch blbých závodech..., to může být,“ pochvalovala si v nahrávce pro média Fernstädtová.

Upozornila ale, že vzhledem k vysokým teplotám neměly všechny závodnice srovnatelné podmínky. „Byl to docela nefér závod. Ty, co startovaly později, prostě měly nejhorší dráhu,“ konstatovala rodačka z Prahy. Výkon z druhé jízdy proto nepřeceňovala. „Nejlepší čas je super, ale vím, že holky, které byly první druhá po prvním kole, prostě měly horší dráhu. Moc bych to nepočítala, ale jsem ráda, že jsem měla dvě konstantní jízdy. To jsem už dlouho neměla,“ dodala Fernstädtová.

Z vítězství se radovala domácí Němka Tina Hermannová. Světový pohár skončí 21. března v Lake Placid. Vedení v seriálu bude hájit dnes pátá Kimberley Bosová z Nizozemska. Fernstädtová je v průběžném pořadí jednadvacátá.