Déšť odradil diváky. Škoda, postěžoval si v Pardubicích vítěz Bartoš

„Po každém dostihu jsem to ze sebe sundával. Zmoknete, od tílka je vám zima... Ale byl jsem připravený, měl jsem toho s sebou víc,“ vykládal 39letý Bartoš, který hned po závodech v Pardubicích mířil na dostihy do italského

„Bude co prát, nechám to tu manželce,“ smál se jezdec. Ten pak na pátou, třetí a dvě první příčky z letošního premiérového pardubického mítinku navázal v Meranu kompletním medailovým pořadím při pouhých třech startech.

Vzhledem k umístěním v Pardubicích asi nemáte důvod být naštvaný na zdejší zamračené počasí, že?

No to ne, ale mrzí mě to kvůli celému dni - nedorazili diváci, kteří by tu jinak byli. Když kluci přišli po prvním krosu, řekli, že to je neregulérní a v oranicích se vůbec jet nedá. I to je škoda, ale na výsledcích mně to nic nevzalo. Za to jsem šťastný.

Z původní osmičky koní přihlášených do hlavního dostihu jich půlka i z důvodu vynucené změny krosu na klasickou steeplechase odpadla ještě před startem. Cestu k vítězství jste tím měl výrazně ulehčenou.

Ano. V dostihu byl v těch čtyřech koních klid. Majitelé z něj ty další škrtli - byli to jejich nejlepší svěřenci a to riziko nechtěli podstoupit.

Cítil jste, že by Dusigrosz měl mít jako steepler před konkurencí navrch? Původně byl v Úvodní cross country Koroka favorizovaný Evžen s Jaroslavem Myškou...

Taky mě hodně potrápil, Evžen je opravdu výborný kůň. V cross country bych ho asi neporazil. Pro mě to byla velká výhoda, Dusigrosz využil zkušeností z travnatých dostihů.

Začátek byl hodně vyrovnaný, cválali jste pokupě. Kde se to začalo trhat

Evžen obyčejně chodí dopředu, tak jsem s tím počítal, ale on nešel. Vzal jsem to tedy na sebe a začátek jsme rozjeli pomaleji. V půlce dostihu jsem v jednu chvíli zkusil razantněji zrychlit, abych to pole trošku roztáhnul. Dusigrosz díky tomu, že nevyrobil žádnou skokanskou chybu, na posledních třech čtyřech skocích na Evžena vždycky získal, tam se to rozhodlo.

Když se kros nahradí stýplem, podaří se udržet původně plánovanou distanc? Odpovídá to?

Určitě. Kurz po trávě se normálně chodí na 4 400 metrů, teď se to (v Korokově ceně) jen prodloužilo o těch sto metrů k malé vodě.

Jak si považujete úspěchů Saula se Sottoventem?

Se Saulem to stejně jako s Dusigroszem bylo vítězství třídových koní, těžil jsem z toho, že tu rovinovou třídu mají. Díky tomu v klasické steeplechase nebo v proutkách mají větší šanci než koně, kteří jsou vytrvalci do krosu. Se Sottoventem bych si v krosu naopak věřil víc, protože to je línější kůň. Potřebuje změny kurzu, takže pro něj tohle opatření bylo spíš k horšímu.