Na dostizích u Kratochvíle se ukážou špičkoví žokejové

Osm startů na rovině i s překážkami, ale i dostihy poníků, neregistrovaných nebo arabských koní. Bohatý program čeká na příznivce dostihů v neděli od 13 hodin u zámku Kratochvíle, kde se poběží jediný závod koní v Jihočeském kraji. Dorazí také jezdci od Radka Holčáka i Josefa Váni.



Na přípravě prestižního dostihu na trati u Netolic na Prachaticku pracovali organizátoři více než měsíc dopředu. „Termín závodu jsme věděli už od prosince, ale s aktivní přípravou jsme začali v červnu. Neustále jsme měli na závodišti něco na práci,“ řekl na úvod hlavní pořadatel Karel Kučera. Zájemci se mohli přihlašovat dva týdny před závodem, konečnou startovní listinu zveřejnili organizátoři týden před začátkem.

Velká netolická steeplechase

Každý kůň i žokej musí předem splnit kritéria, na jejichž základě smí startovat. Pro celý Jihočeský kraj jsou závody u zámku Kratochvíle velkou událostí, je to jediná taková akce v regionu za celý rok.

„Všichni nám vycházeli vstříc a podporovali nás. Báli jsme se, že kvůli koronaviru budeme mít problém sehnat potřebné finance, ale překvapivě se situace zlepšila a o závody jsme registrovali velký zájem. Lidé se na sportovní událost v přírodě těší,“ zmínil s potěšením Karel Kučera.

Dotovaných závodů se poběží osm. Tři z toho budou překážkové, zbylých pět rovinových. „Vrcholem je bezesporu Velká netolická steeplechase, která je dlouhá 4 100 metrů. Závodit se bude o osmdesát tisíc. Zajímavé bude sledovat i závod s názvem Cena města Netolic, který se řadí do rovinových dostihů,“ upozornil Kučera.

Fakta Dostihové závodiště u zámku Kratochvíle Netolice a okolí jsou po staletí spojené s chovem koní, například v Grejnarově či Žitné. Dostihové závodiště je hned vedle zámku Kratochvíle, sevřené ze dvou stran silnicemi na Bavorov a Prachatice. Závodiště je z roku 1954 a dnes je jediným dostihovým závodištěm v jižních Čechách. Rozloha je celkem 18 hektarů. Ovál má tvar nepravidelné elipsy a měří 1 420 metrů, přibližně v polovině je lemovaný živým plotem. Trať je označována jako pružná. Pro závody steeplechase má 16 překážek, například Francouzský skok či Netolický skok – hadí příkop.

Start hlavního závodu je na programu v 16 hodin. Na start Velké netolické se postaví sedm koní. „Favorizoval bych jezdce od Radka Holčáka nebo Josefa Váni, kteří mají vždy kvalitní koně. Uvidíme, jestli se jim podaří zvítězit,“ pronesl. Do jižních Čech nakonec nedorazí známí žokejové Josef Bartoš nebo Jan Kratochvíl, kteří svou účastí zpestřili závody v uplynulých letech. Tentokrát dali přednost dostihům v Itálii. Místo nich se představí Martin Liška, Jan Odložil nebo Marcel Novák. Organizátoři věří ve velkou diváckou podporu, která by v neděli mohla dorazit. „Myslíme si, že přijdou dvě tisícovky diváků. Nejvíce bude záležet na počasí, jestli se pokazí, může z toho být jenom půlka. Hlavně ať v neděli neprší, to by byl průšvih,“ zamyslel se Kučera, který je rovněž bývalý žokej.

Dostihy nepostihnou žádná omezení, takže návštěvníci mohou dorazit ve velkém počtu. „Z hygieny nás nikdo nekontaktoval, po veterinární stránce je všechno v pořádku. Snad něco nepřijde na poslední chvíli, to by nás opravdu mrzelo,“ uvedl.

Pro připravovanou trať by bylo nejlepší, kdyby déšť přišel v sobotu či pátek. „Ideální by bylo, kdyby dva dny předtím lehce pršelo a povrch trati byl měkčí. Nesmí přijít žádná velká voda, to by bylo špatné,“ řekl o podmínkách trati Kučera. Závod má díky nedalekému zámku Kratochvíle speciální atmosféru. Dokonce je díky tomu připodobňován k jinému slavnému závodišti v Evropě. „Naší trati se přezdívá malé Chantilly, protože se stejně jako na známém místě ve Francii závodí u krásného zámku,“ dodal s úsměvem pořadatel.

U Netolic to bude v neděli už 56. ročník. Na závody lze dojet autem, ale také se projít pěšky z města.