Pro svoje lidi vše. Kdo je obžalovaný šéf českých lyžařů Trávníček

I díky němu mohli fanoušci ve Špindlerově Mlýně obdivovat umění americké slalomářky Mikaely Shiffrinové při Světových pohárech v letech 2019 a 2023. Podruhé už na akci dohlížel i jako předseda Svazu lyžařů České republiky.

Teď je však podle zjištění iDNES.cz také jedním z dvanácti obžalovaných v úplatkářské kauze kolem státní agentury CzechTourism. Osmačtyřicetiletý funkcionář vinu odmítá. Ve funkci prezidenta lyžařů zůstává, svaz podle svého vyjádření počká na rozhodnutí nezávislého soudu.

Sport Invest pro iDNES.cz uvedl: „Naše společnost nebyla z ničeho obžalována, nebyla ani vyšetřována. Celá záležitost se táhne už více než pět let a s agenturou CzechTourism jsme spolupracovali po celou tuto dobu i na nových projektech pod novým vedením agentury. I to dokládá, že naše činnost nebyla v žádném případě jakkoli problematická – jinak by nemohla pokračovat.“

Trávníček vystudoval Vysokou školu ekonomickou. V mládí závodně lyžoval, jeho další vášní je cyklistika a na horském kole objel i jeden z nejnáročnějších závodů Cape Epic.

David Trávníček v cíli L´Etape CR by Tour de France

Známou postavou se stal až právě díky manažerským schopnostem. Nejprve působil ve společnosti Nestlé, v roce 2003 odešel do agentury Sport Invest, načež se v ní vypracoval do pozice předsedy představenstva marketingové sekce.

Na své začátky kdysi vzpomínal: „Majitelé Sport Investu mi řekli: Tady máš určitý objem peněz pro sebe a dělej s nimi, co uznáš za vhodné. Je na tobě, jestli si je vybereš hned, nebo postupně za tři měsíce, ale další nebudou, pokud na sebe nevyděláš. Tak jsem to zkusil.“

Psal rok 2004, brankář Čech vyměnil Rennes za slavnou Chelsea. Právě v tom viděl Trávníček obrovský marketingový potenciál. Představil mu, jaké reklamy by se daly dělat, které sponzory mohou oslovit.

Čech kývl, i když to chvíli trvalo. „Dodnes se smějeme tomu, že ze mě měl divnopocit: Nějaký Trávníček mi tu vykládá, že budu světová značka.“ Skutečně měl pravdu. Brankář se jí stal.

Nestaral se ale samozřejmě jen o něj. Říká se, že všechny sportovce, které měl s agenturou pod palcem, vždy ostře hájil. Lidé, kteří ho znají, ho popisují: Je jako žralok. Když si něco usmyslí, jde si velmi tvrdě za svým. Stál tak i za Ledeckou, když se v roce 2018 dohadovala o podpis a znění reprezentační smlouvy.

Loni zažil jednání s českou zimní obojživelníci, která mezitím Sport Invest opustila, z druhé strany – jakožto předseda svazu. Do funkce nastoupil v květnu 2022, kdy nahradil Lukáše Heřmanského. Trávníček neměl protikandidáta a získal 67 ze 71 hlasů. „Rád bych, aby se svaz lyžařů stal výkladní skříní českého sportu,“ přál si.

Někteří upozorňovali, zda se coby tehdy stále vrcholný manažer Sport Investu nedostal do střetu zájmů. „Já bych naopak řekl, že je to synergie ze zkušeností, situací a životních rozhodnutí, které jsem udělal,“ opáčil.

Situaci prý konzultoval s právníky, podle agentury navíc po zvolení opustil všechny exekutivní funkce společností, které do té doby vedl. Nyní se naplno věnuje lyžařům.

Na tom se podle vyjádření svazu zatím nic nemění.