Moje tvrdé tréninkové metody? I Jágr je ocenil, vzpomíná Vršecký

Ve své cyklistické kariéře jste se věnoval závodům na dráze, ale i těm silničním, a jako trenér jste začínal u cyklokrosu. Jak se dá tohle všechno spojit?

Cyklistika je jenom jedna. Není důležité, na jakém povrchu jedete.

Jezdíte na kole pořád?

Samozřejmě. Držím už dlouho tradici, že si každý rok na Silvestra po půlnoci, když přestanou střílet rachejtle, vyjedu se psem pětikilometrový okruh po okolí. Psa už sice nemáme, ale v půl jedné jsem zase vylezl a sedl na kolo. Jedu, jedu, a najednou rána a ležím na mezi. Opravovali tam silnici, udělali bokem hromadu, a jak jsem v té tmě pořádně neviděl, vjel jsem do toho. Narazil jsem si nohu. Škoda, chtěl jsem jet druhý den odsud od Mukařova do Prahy k vysílači Cukrák a zpět. Což je takových sto kilometrů. To jsem tedy musel letos bohužel vynechat.