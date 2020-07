Judista Krpálek získal od sportovců cenu za výkon roku 2019

Letos hlasovali členové Českého olympijského týmu ze Soči 2014, Ria 2016 a Pchjongčchangu 2018, Evropských her v Baku 2015 a Minsku 2019, Světových her ve Vratislavi 2017 a Světových plážových her 2019 v Dauhá.



Nejlepší český sportovec roku 2019 Krpálek na konci srpna vybojoval zlato na mistrovství světa v nejtěžší kategorii a jako první vyhrál na šampionátech soutěže do 100 i nad 100 kilogramů. Navíc triumfoval v kolébce juda v Japonska po finálovém souboji s domácím Hisajošim Harasawou. V závěru roku se Krpálek posunul do čela světového žebříčku.

Sám to považuje za jednu z nejúspěšnějších sezon. „Na ten rok vzpomínám moc rád. Povedla se spousta věcí, co jsem si přál, ať už mistrovství světa v Tokiu, kolébce juda, nebo že jsem se stal světovou jedničkou v nejtěžší kategorii. To jsem moc chtěl, nikomu se nepovedlo být jedničkou v obou kategoriích. Byl to nádherný rok,“ řekl novinářům.

Sportovci rozhodli o držiteli Ceny Gutha-Jarkovského pošesté. „Je to něco jiného, moc si toho vážím. Sportovec na to má odlišný pohled, jsem rád, že jsem vyhrál za ty sportovce. Přesto je pro mě zvláštní přebírat cenu, když vím, že jsem naposledy startoval před třičtvrtě rokem. Ale je to za rok 2019, tak to tak beru,“ řekl.

Krpálek je od zavedení tohoto formátu prvním dvojnásobným laureátem. Před ním vedle Ledecké získali toto ocenění horolezec Radek Jaroš, veslař Ondřej Synek a sportovní lezec Adam Ondra. Dříve ale byli dvojnásobní vítězové jako Jan Železný, Kateřina Neumannová, Martina Sáblíková nebo Roman Šebrle.

Třikrát ještě tuto cenu nikdo nezískal. „Určitě mám motivaci vyhrát ještě jednou, když třikrát nikdo nebyl, udělám pro to maximum. Ale výborných sportovců u nás je spousta a mrzí mě, že tuhle cenu nedostali, protože těch úžasných výsledků byla spousta,“ řekl Krpálek.

Cena vznikla v roce 1933 a jako první ji v roce 1934 převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji získal ještě v roce 1948 běžec Emil Zátopek, pak byla tradice tohoto ocenění obnovena až od roku 1994.