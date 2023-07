Kajakářka Nesnídalová vládla na ME slalomářkám do 23 let, Krejčího sesadil Travé

Kajakářka Lucie Nesnídalová se stala v Bratislavě mistryní Evropy ve vodním slalomu v kategorii do 23 let. V areálu Čunovo zvítězila ve finále před reprezentační kolegyní a obhájkyní titulu Antonií Galuškovou. Stříbrné medaile dnes získali i Jakub Krejčí, který mezi kajakáři do 23 let nenavázal na tituly z předchozích dvou let, a Olga Samková v juniorkách.