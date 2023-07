České juniorské kajakářky mají z ME ve vodním slalomu zlato z hlídek

České kajakářky zahájily mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu triumfem v závodě hlídek. Zlato na kanále v Čunovu získal tým juniorek ve složení Klára Mrázková, Barbora Galušková a Olga Samková. Antonie Galušková, Gabriela Satková a Lucie Nesnídalová obsadily v závodě starší kategorie stejně jako vloni čtvrté místo. Kajakáři do 23 let skončili šestí, juniory odsunula z medailových příček padesátisekundová penalizace z poslední branky.