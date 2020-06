Chci mít další pás, říká Pejsar. A pak proti Vémolovi? Jednání pokročila

„Jsem zrovna po obědě, klidně se ptejte,“ hlásil do telefonu ve středu po poledni Václav Pejsar.

Boxer plzeňského AtomGymu v sobotu po půl roce vstoupí do ringu k ostrému zápasu. V hospůdce Eden v Ústí nad Labem, kterou provozuje Lukáš Konečný, ho v rámci galaodpoledne čeká bitva o český pás v křížové váze proti Davidu Vicenovi z Brna. A česká jednička z Plzně, bývalý domácí šampion v těžké váze z roku 2016, je před desetikolovou bitvou velkým favoritem.

Když jsme u jídla, jak vypadají obědy v posledních dnech před zápasem?

Není o co stát... (úsměv) Zelenina, kuřecí na vodě. A trochu brambor.

Už se nemůžete dočkat, až si dáte po zápase pořádný steak?

Já se hlavně nemůžu dočkat, až vstoupím do ringu. Ty bláho, vždyť ta pauza byla strašně dlouhá! Nejhorší bylo, že nikdo netušil, kdy se box zase rozběhne. Trénujete a nevíte, jestli budete mít zápas za měsíc, za tři nebo až za rok.

Ovlivnilo to přípravu?

Trochu ano. Ale trénovali jsme pořád, tam žádný výpadek nebyl. Drželi jsme plán deset jedenáct tréninků za týden. Byl i čas se zaměřit na silovou část přípravy. A zhruba před šesti týdny se ozval Lukáš Konečný s nabídkou na tenhle titulový zápas. Bylo dost času zaměřit se na konkrétní termín.

Znáte prostředí souboje o titul? V Ústí budete boxovat venku.

Je to Lukášův objekt, má tam restauraci, tělocvičnu, podobné akce jsou tam často. Velký prostor venku, kam se postaví stan, ring a jede se. Byl jsem tam několikrát, ale ostrý zápas jsem tam ještě neboxoval. Jsem zvědavý, jaká bude atmosféra. Vlastně ani netuším, kolik bude moci dovnitř lidí. Ale hlavně jsem rád, že už se něco děje.

Mistrovský pás jste si připnul naposledy před čtyřmi lety v těžké váze. Hodně vás láká mít další pás v jiné kategorii?

Jasně, chybí mi... V těžké váze jsem pak dvakrát neuspěl proti Pavlovi Šourovi, uteklo mi to a pak jsem přešel do křížové. Předloni o tenhle pás boxovali Vasil Ducár s Vláďou Řezníčkem, byla z toho remíza. A od té doby je uvolněný. Všichni počítali, že půjdou odvetu, protože to byl pěkný a vyrovnaný zápas. Ale mezitím jsem přišel do křížovky já, oba je přeskočil v žebříčku a karty se promíchaly jinak. Teď jdu o titul s Vicenou.

Jít proti někomu z těch zmíněných dvou jste nechtěl?

Kdybych měl boxovat podle přání lidí, tak si to rozdám jeden týden s Ducárem, další s Řezníčkem a příští měsíc by chtěli, abych si to dal o mistra světa v Plzni... (smích) Realita je jiná. Na takové malé akci, kam nemůže moc lidí, není nikdo schopen zaplatit můj zápas s Ducárem. S Vláďou (Řezníčkem) teď spolu trénujeme v AtomGymu. Spárujeme, máme stejnou manažerku, trenéry. V současnosti nehrozí, že bychom šli v ringu proti sobě. A když pominu Ducára a Řezníčka, pak už je tam nejvýš postavený Vicena. Ještě je tam Procházka, Lukáš Konečný mu to i nabízel, ale ten nechtěl.

Václav Pejsar vs. David Vicena Souboj v křížové váze o český titul ČUBP je vrcholem dnešní galashow v Ústí nad Labem. Česká jednička Václav Pejsar (14-9-0, 12 KO) a česká pětka David Vicena (12-27-0, 8 KO) se utkají v desetikolové bitvě. Česko nemá šampiona již čtyři roky, posledním držitelem titulu v křížové váze byl legendární Luboš Šuda, který v listopadu 2016 vybodoval poděbradského tvrďáka Daniela Vencla. O titul ještě bojovali před dvěma lety Vasil Ducár a Vladimír Řezníček, ale zápas skončil remízou. Teď se o titul poperou bývalý český šampion těžké váhy Pejsar, 62. muž světového žebříčku, a bývalý šampion křížové váhy Vicena. Titul získal v dubnu 2016, kdy doma v Brně překvapivě dokázal porazit favorita Radka Linka, který je dnes jedním z nejlepších českých rozhodčích.

S Davidem Vicenou se znáte?

Osobně vůbec. Jen zprostředkovaně, víme o sobě. A samozřejmě jsem se teď díval na nějaká videa.

Do souboje jdete jako velký favorit. Přijímáte tu roli?

Nad tím nepřemýšlím. Pauza byla dlouhá, jsem natěšený na zápas. Měli jsme jeden rozjednaný na březen, pak se měl v květnu v Plzni pořádat galavečer, to všechno padlo. Jednalo se i o odvetě v Rusku proti Kudrjašovovi, i to se přerušilo. Teď jsem rád, že mám konečně zápas a že je o pás šampiona. A v žebříčku mě může posunout zase o kus výš.

Zmínil jste prosincový duel s Kudrjašovem v Krasnojarsku. Tam jste jel jako outsider, ale překvapil jste borce ze světové dvacítky. Jen kvůli zvůli ruských sudích jste nevyhrál.

Jo, tehdy jsem říkal, že mi role outsidera sedí. Potvrdilo se to. Byl jsem podceňovaný, možná i proto se necítil sklíčeně a povedlo se mi ho překvapit. Takže stejně to má teď možná nastavené Vicena. Třeba i jemu bude sedět role, že není favorit, bude namotivovaný. V žádném případě ho nepodceňuji. Má víc zápasů než já, je zkušený. Ale věřím si, nepřipouštím si, že bych měl ten zápas prohrát.

Co odveta s Kudrjašovem, ta už je pasé?

Není to u ledu. To téma znovu otevřela manažerka AtomGymu Ludmila Ledecká. Je v kontaktu přímo s jeho manažerem, viděl jsem jejich mailovou komunikaci. Její velké přání je dostat ten zápas příští rok do Plzně, to by byla pecka. Ale Kudrjašov má důležitý zápas v září. Když ho zvládne, měl by jít do duelu o titul mistra světa. To ho pak asi nebude zajímat odveta se mnou, nebo se ta cena dostane někam úplně jinam. Uvidíme.

Ještě o jedné akci se mluví. Boxerská bitva mezi vámi a Karlosem Vémolou. On sám naznačil, že s vámi je v jednáních nejdál.

Věřím, že je otázka dnů, kdy se všechno rozsekne. A pokud to klapne, v říjnu v Plzni na zimáku se budou dít velké věci!