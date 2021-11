Hráči mistrovského Arrows Ostrava ovládli baseballové ceny

Čech se do svého mateřského klubu Arrows vrátil po šesti letech a pomohl týmu ke třetímu titulu za čtyři roky. Nejlepším polařem byl vyhlášen trenéry a manažery extraligových klubů a osobností roku ho zvolili samotní hráči. „Cena za polaře mě překvapila, protože jsem zadák a ti dělají automaticky méně chyb než třeba spojky nebo druhé mety, které by si to myslím zasloužily více, ale sezona se mi celkově vydařila,“ řekl Čech, který bude v příští sezoně hrát za Hrochy Brno.

Jeho kolegové z ostravského týmu ovládli ceny za play off. Nejlepším pálkařem byl vyhlášen Jakub Malík, nadhazovačem Boris Bokaj a neužitečnějším hráčem Jakub Kubica. A novým členem Síně slávy českého baseballu byl zvolen bývalý dlouholetý hráč Arrows: jako šestadvacátý vstoupil mezi „nesmrtelné“ Ota Kaňok. „Je to mé největší životní ocenění a velmi si toho vážím,“ řekl bývalý skvělý pálkař, který hrával v letech 1984 až 2006.

Dvě ceny pro nejlepší hráče základní části získal nováček extraligy Sokol Hluboká. Pro nejlepšího pálkaře si odnesl Martin Mužík, nejlepším nadhazovačem byl vyhlášen Jan Novák. Nejvíce homerunů, celkem čtrnáct, odpálil reprezentant Marek Minařík z Tempa Praha.

Trenérem roku se stal Filip Procházka, jenž dovedl kadety na domácím mistrovství Evropy ke zlatým medailím. Za dlouholetý trenérský přínos pak byl oceněn Kanaďan Michael Griffin, do letoška hlavní kouč reprezentace, kterou vedl od roku 2013. „Byla to opravdu skvělá zkušenost a přeji českému baseballu jen to nejlepší,“ vzkázal přes video Griffin.

Cenu fair play převzal Hugo Pejchar z Draků Brno, jenž v utkání Českého poháru opravil výrok rozhodčího v neprospěch svého týmu.