Ósaka hostí exhibici baseballových výběrů Evropy a Japonska. I s pěti Čechy

Obě utkání se odehrají v Kyocera Dome s kapacitou 36 tisíc fanoušků od 11:00 SEČ.

„Já v baseballe exhibice moc neznám. Jdu do každého zápasu s tím, že ho chci vyhrát a tohle se nebude ničím lišit. Jako tým Evropy do toho půjdeme s tím, že chceme vyhrát a ukázat, že Evropa patří na světovou špičku,“ řekl novinářům Červenka.

Tým Evropy se naposledy utkal s Japonskem v roce 2015 a exhibice skončila nerozhodně 1:1 na zápasy. Tehdy u toho byl Jakub Sládek. Nyní je česká účast výrazně početnější. Hodně k tomu přispělo premiérové vystoupení českých reprezentantů na loňském World Baseball Classic. Národní tým skončil ve základní skupině v Tokiu čtvrtý, zajistil si účast i v roce 2026 a zanechal v Japonsku pozitivní dojem.

„Na ukázání respektu českého baseballu a Česka jsem chtěl, aby tam byli tři hráči. To jsem si dal jako minimum a podmínku. Jsem spokojen, že jsou tam rovnou čtyři. Jdeme krok za krokem. A máme na čem pracovat, aby jich tam za devět let bylo třeba šest nebo osm,“ uvedl Chadim.

Dvaapadesátiletý kouč bude jedním pomocníků hlavního trenéra Itala Marca Mazzieriho. „Budu trenérem na první metě a mám na starosti zadní pole. Pokusíme se dát naše zadní polaře do míst, kam Japonci podle scouting programu nejvíc pálí. Když uvidíte, že to padá a naši hráči to nechytají, tak je to moje chyba,“ podotkl s úsměvem Chadim.

V japonském výběru chybí největší hvězdy jako Šohei Ohtani či Jošinobu Jamamoto, kteří se připravují na nový ročník MLB. „Bude tam několik hráčů, kteří pomohli vloni k triumfu na World Baseball Classic. Jsou to Samurajové a je pro ně hrozná čest hrát za nároďák. Těším se, že budu mít příležitost po roce hrát proti nejlepšímu týmu na světě,“ uvedl Chlup.

Exhibiční série je pro české reprezentanty příležitostí se zviditelnit a upoutat pozornost zahraničních skautů. „Mně a Šnajdymu (Schneiderovi) to už asi moc nepomůže. Věřím ale, že Máru (Chlupa) nebo Mužajze (Mužíka) to může dostat někam do světových médií, že jsou to mladí kluci, kteří umí hrát baseball a zaslouží si dostat nějakou šanci. Do budoucna to českému baseballu pomůže. Pro mladé to může být motivace, že když na sobě budou makat a dostanou se na nějakou úroveň, budou mít také takovou šanci,“ řekl Červenka.

Podle Chadima je reálné, aby se některý z českých hráčů dostal i do prestižní japonské soutěže. „Je to můj tajný sen, že se tam možná český hráč ukáže dřív než v MLB. Tuhle akci uvidí na místě 40 tisíc lidí a tipnul bych si, že dalších 30 až 50 milionů japonských diváků to bude sledovat u televize. To jsou tak velká čísla, že to žádný marketingový guru japonských týmů nemůže přehlédnout,“ dodal Chadim.