Baseballisté chtějí v exhibici výběru Evropy proti Japonsku zanechat stopu

„Klukům to moc přeji. Je to velká čest. Reprezentovat Česko je v životě sportovce velká událost, ale reprezentovat celý světadíl je něco neuvěřitelného. Brazílie třeba ve fotbale výběr Evropy nezve, a kdo ví, kolik by tam bylo Čechů,“ řekl Chadim. „Global Games navíc není pravidelná akce. Možná, že už tuto příležitost v našich sportovních životech mít nebudeme,“ řekl Chadim.

Porada českých baseballistů s trenérem Pavlem Chadimem při utkání s Koreou na turnaji World Baseball Classic.

Tým Evropy se naposledy utkal v exhibiční sérii s Japonskem před devíti lety. Tehdy u toho byl z českých zástupců pouze Jakub Sládek. Nyní je česká účast včetně trenéra pětinásobná. Pozvánku navíc dostal i nadhazovač Ondřej Satoria, z rodinných důvodů se ale omluvil.

„Jsem na kluky neskutečně pyšný. Také bych si přál, abych tam tehdy nebyl sám. Jela tam hlavně holandština či italština. Tím, že je tam i náš kouč v pozici jednoho z trenérů, je to rovněž obrovské gesto vůči naší zemi,“ uvedl Sládek.

Výběr Evropy povede italský kouč Marco Mazzieri, Chadim bude trenérem na první metě. Češi věří, že nezůstane jen u nominace a dostanou prostor i na hřišti. „Z hlediska toho, že tam budu z našich kluků jediný nadhazovač a celkem nás tam bude 14 na dva zápasy, tak je pro mě dost pravděpodobné, že bych do toho mohl zasáhnout. Věřím, že ostatní tři kluci také budou hrát. Myslím si, že tam zanecháme stopu. Uděláme vše pro to, abychom tomu týmu pomohli Japonce potrápit,“ přál si Schneider.

Čeští reprezentanti se vrátí do Japonska po roce. Vloni vybojovali při premiérové účasti na prestižním World Baseball Classic čtvrté místo v základní skupině a zajistili si účast na dalším turnaji v roce 2026.

„Je to relativně zasloužené. Vloni jsme na WBC zanechali velkou stopu a tohle je logický krok. Získali jsme si tam jejich srdce. Je to vidět i na sociálních sítích. Dostáváme doteď zprávy z Japonska, jak se na nás těší, až přijedeme znova. Jsme za to jedině rádi,“ řekl Mužík.

Souhlasil také Červenka. „Bude to zase příležitost ukázat, že český baseball v rámci Evropy někam patří a někam jsme se posunuli. Budeme bojovat jeden za druhého a ostatní země, abychom ukázali, že Evropa dokáže Japonsku nějakým způsobem konkurovat,“ prohlásil Červenka.

Oproti minulosti se nebude hrát v Tokiu, ale v Ósace na stadionu Kyocera Dome, který má kapacitu 36 tisíc fanoušků. „Už se tam těším. Když jsme tam byli v roce 2015 s reprezentací do 18 let, měl jsem šanci se podívat na zápas místní ligy a atmosféra byla skvělá. Může se to s atmosférou v Tokio Dome dost měřit,“ podotkl Chlup.