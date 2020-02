Zkusíme i mezinárodní turnaj, plánují v Plzni badmintonový svátek

„Dáváme si nové výzvy. Mistrovství máme zmáknuté, teď pokukujeme po tom, jak do Plzně dostat velký mezinárodní turnaj. Přijeli by hráči z celého světa, bylo by to o den, o dva delší než český šampionát. A badminton by to posunulo zase o kousek dál,“ odhaluje cíle Tomáš Knopp, šéf mistrovství a předseda západočeského svazu.

Časový horizont? „Zkusíme to už příští rok,“ říká směle.

Je na co navazovat. Plzeň hostila domácí vrcholnou akci badmintonistů podruhé v řadě. A znovu úspěšně. „Organizace byla skvělá. Ať je teď chvíli pauza, ale myslím si, že v budoucnu se sem zase všichni rádi vrátíme,“ prohlásil Jan Louda, hráč USK Plzeň, který v domácím prostředí slavil mužský titul.

„Souhlasím. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na téhle akci podíleli. A také fanouškům, atmosféra byla po celé tři dny v Plzni úžasná,“ přidal se další reprezentant Adam Mendrek, poražený finalista a loňský šampion ve dvouhře.

Přitom mistrovství se v Plzni původně konat vůbec nemělo. „Chtěli jsme si dát rok pauzu. Jenže se nenašel žádný jiný pořadatel, který by to po nás převzal. Proto jsme se nakonec rozhodli badmintonovému svazu pomoci a vzali ještě jeden rok,“ líčí Knopp.

Oproti loňsku se nasazenou laťku snažil ještě posunout, byť času na organizaci bylo méně než před rokem. „Přesto se nám podařilo připravit pár vychytávek. Zapracovali jsme hodně na vizuálu, vyrobili propagační video šampionátu, doprovázela ho velká kampaň. Premiérově jsme měli měřiče na podání a objevila se spousta dalších věcí a detailů,“ vypočítává Knopp.

Zlatá jízda Jana Loudy, který doma získal svůj druhý dospělý titul v kariéře, byla třešničkou na dortu. „Pro nás to byly dny stresu, spousta práce. Ale když přijde zlatá tečka, je to veliká odměna.“

Kromě Loudy vyzdvihl šéf akce i dalšího domácího hráče, Jiřího Krále z BA Plzeň. Ten se dostal až do čtvrtfinále. „Tam vypadl s Adamem Mendrekem, nasazenou dvojkou. Jirka určitě nezklamal, teprve nedávno skončil v dorostenecké kategorii a stále se zlepšuje. Máme se na co těšit,“ předpovídá Knopp.