Čeští badmintonoví mistři ve čtyřhře jedou porážet týmy do Francie

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Jaromír Janáček (vlevo) a Tomáš Švejda se zlatými medailemi z mistrovství republiky. | foto: Lenka Johánková

dnes 10:13

Byl to test formy, povinnost, ale i závazek. Duo Jaromír Janáček (24 let) a Tomáš Švejda (17 let) z Českého Krumlova jelo na republikové mistrovství obhajovat titul ve čtyřhře badmintonu. A vyzkoušet si přitom, zda mohou uspět, když nastoupí do zápasů z plné tréninkové zátěže.

„Ano, mohou. Turnaj zvládli téměř bezchybně. Vyhráli všechny zápasy a ztratili pouze jeden set,“ pochválil své svěřence trenér SKB Český Krumlov Radek Votava, který na domácí mistrovství poslal i Lucii Černou. Šestadvacetiletá bývalá reprezentantka kvůli mateřským povinnostem trénuje pouze jednou týdně, ale i tak dokázala spolu s Kateřinou Hejdrychovou z Prahy uhrát dělené 5. místo. „Lucka i přes tréninkové manko pořád dokazuje, že je výborná badmintonistka. Navíc nám pomáhá v extralize. Na turnaji vypadla ve čtvrtfinále s nejvýše nasazeným párem,“ dodal dále Votava. Jako turnajové jedničky byli do mužské čtyřhry nasazeni svěřenci Votavy Jaromír Janáček a Tomáš Švejda. A svou roli od začátku turnaje plnili. Po vítězství v roce 2019 titul ve vyřazovacím systému obhájili. „Podle plánu měli kluci hrát čtyři zápasy. Ze čtvrtfinále postoupili nakonec automaticky, protože jeden ze soupeřů dostal teplotu a odjel na pohotovost. Nebylo to k tomu, aby hrál,“ vysvětlil trenér důvod jedné výhry bez boje. Titul patří i všem, kteří mně fandili, děkoval zlatý badmintonista Louda V prvním kole Jihočeši porazili své soupeře hladce 21:8 a 21:6. Semifinále druhý den zvládli 21:13 a 21:19. „Do zápasu vstoupili kluci dobře a byli aktivnější dvojicí. Soupeř sice ve druhém setu dotahoval, ale i přes malý výpadek ho dovedli k vítězství,“ zhodnotil Votava semifinálový zápas. Ve finále dvojice Janáček-Švejda hrála s nasazenou trojkou Holub-Hubáček z Hradce Králové. A Jihočeši vyhráli 2:1 na sety. „Nastoupili maximálně koncentrovaní a aktivním pojetím hry si rychle vypracovali náskok. První set získali jasně 21:9,“ popsal trenér. „Do druhého setu šli soupeři s jinou taktikou a začali hrát více od sítě. Navíc kluci zbytečně povolili a začali dělat chyby,“ uvedl dále Votava. Jihočeši museli dotahovat a ke konci setu prohrávali o propastných sedm bodů 13:20. „Na podání pak šel Tomáš a kvalitním servisem s kombinací rychlých výměn manko stáhli.“ Situace, která je ve sportu málo vídaná, k obratu ale nakonec nevedla. Jihočeši po sérii sedmi bodů další dva ztratili a prohráli 20:22. Třetí set už ale zvládli. Po dobrém vstupu definitivně utkání rozhodli v polovině sady. Zápas ukončili výsledkem 21:15. „Jelikož jsme obhajovali titul, tak cílem bylo samozřejmě vítězství. Nějak speciálně jsme se na to ale nepřipravovali. Půlku prosince a celý leden jsme měli základní přípravné období na další část roku. Na republiku kluci jeli z plné přípravy, kdy objemy tvořily tak z 80 procent kondici a jen z 20 procent badminton,“ sdělil trenér. Votava vítězství bral i vzhledem k pravidelné mezinárodní účasti českokrumlovských hráčů. „Věděli jsme, že když by se obhajoba nepovedla, tak může přijít plno řečí, že jezdíme na mezinárodní turnaje, ale doma nevyhrajeme. Bohužel jsme Češi a čeká se tu na neúspěch. Obhajoba je proto určitě cenná.“ „Obavu o udržení nemám. I když neznám sílu soupeřů, tak tým máme dostatečně silný.“ Janáček se Švejdou se specializují pouze na čtyřhru. A nyní se pokusí uspět s českou reprezentací na mistrovství Evropy družstev ve francouzském Liévinu u Lens. V základní skupině budou hrát muži proti Německu (úterý), Islandu (středa) a Ázerbájdžánu (13. února). „Favoritem skupiny je Německo. Podle prognóz bychom měli hrát o postup s nimi my. Hodně tedy napoví hned první zápas,“ řekl k turnaji Votava, který ho bude sledovat na dálku. Z osmi základních skupin postoupí do play off jen vítězové. Pokud Janáček se Švejdou uhrají dobré výsledky, vrátí se do Česka povzbuzeni na další z vrcholů sezony. Český Krumlov čeká v květnu baráž o udržení extraligy. Svou příslušnost budou hájit před dvěma týmy z nižší soutěže a předposledním extraligovým družstvem. Krumlov už je bez šance na posun z posledního místa. Ze šesti kol má šest proher. Ztratit nejvyšší soutěž by byla velká škoda zvlášť po dalším úspěchu, který zástupci klubu získali. Na badmintonovém galavečeru v rámci mistrovství Česka Švejdu navíc ocenili cenou pro nejlepšího juniora roku 2019, Votavu zvolili za nejlepšího trenéra roku. „Letos jsme změnili přístup. Odmítli jsme kvůli extralize drahé financování a angažování zahraničních hráčů. Hrajeme to se svými hráči s vazbou na Krumlov. Máme i pár mladých nadějí na hostování, a když může, tak nám pomůže Mads Kristensen z Dánska, se kterým máme dlouhodobě kamarádské vztahy. Ostatní nemají na soupiskách ani jednoho klubového hráče, ale badmintonisty klidně i z pěti zemí,“ vysvětlil Votava. „Obavu o udržení ale nemám. I když neznám sílu soupeřů, tak tým máme dostatečně silný.“ A prim v něm bude hrát i dvojice Janáček-Švejda, která by měla ve svých zápasech dominovat a získávat důležité záchranářské body.