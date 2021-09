Gladiátoři mají jasno, v souboji s Lions chtějí vybojovat domácí titul

„Nevím o nikom, kdo by se na takový zápas netěšil. Pro naprostou většinu kluků je to nejdůležitější zápas, který dosud hráli,“ nepochybuje Martin Kuľha, šéf jihlavského klubu, který je zároveň i jedním z členů hráčského týmu.

„Posledních čtrnáct dnů jsme měli několik extra tréninků, videorozbory a podobně. Snažili jsme se tomu věnovat opravdu maximum,“ dodává.



Soupeřem Gladiátorů v boji o titul budou podle očekávání Prague Lions, s nimiž v sezoně odehráli dva velmi vyrovnané zápasy. V jednom slavili úspěch, v odvetě ovšem prohráli.

„Myslím, že šance jsou opravdu padesát na padesát. Pro Lions možná hrají zkušenosti, protože finálových zápasů už odehráli víc. Na druhou stranu, my také máme několik zkušených hráčů,“ zamýšlí se Kuľha.

„Každopádně, když se podíváte na kurzy u sázkových společností, tak jsou vyrovnané. Takže uvidíme, jak to dopadne,“ krčí rameny.

Tým kolem trenéra Ondřeje Pauluse bude rozhodně spoléhat na podporu domácího publika, které umí na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě pokaždé udělat parádní atmosféru.

„Dlouho jsme rozhodující zápasy v Jihlavě nedokázali vyhrát, ale tentokrát jsme vzali přípravu z trochu jiné stránky. Dali jsme prostor lidem, kteří už finále v minulosti zvládli,“ říká kouč.



Konkrétně mluví o posilách z Prague Black Panthers v čele s Karlem Augustou. „Spoléháme na ně. Snad nám změna přinese štěstí a v sobotu vyhrajeme,“ přidává přání Paulus.

Žádní marodi nejsou

Připraven by měl být k zápasu kompletní tým, žádné zraněné Vysočina nehlásí. „Otázník trochu visí nad Honzou Beranem, ale jinak jsou všichni fit. Je to samozřejmě konec sezony, každý hráč má nějaké drobné zranění, ovšem nejsou to žádné zásadní věci,“ ujišťuje Kuľha.

Jinými slovy řečeno, takový zápas by si jen tak někdo ujít nenechal. „Jsme určitě rádi, že se Czech Bowl koná v Jihlavě. Že takhle vrcholový zápas můžeme odehrát na domácím hřišti, před našimi skvělými fanoušky,“ vrací se šéf klubu k tématu pořadatelství.



Americký fotbal se přitom na Vysočině hraje krátce. „Před osmi lety jsem byl jako malý kluk na prvním zápase Gladiators. Hřiště připomínalo pole a dostali jsme výprask,“ vzpomíná Štěpán Calta, jeden ze služebně nejstarších hráčů Gladiátorů.

„Následující dvě sezony jsme se ani nepřiblížili výhře, byli jsme všem pro smích. A letos hrajeme finále nejvyšší ligy. Už to je historická výhra všech výher pro celý klub. Ale my se chceme stát mistrem České republiky. Necháme na hřišti všechno,“ slibuje.