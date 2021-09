Lions? Gladiators? Czech Bowl amerického fotbalu nemá jasného favorita

Do základní části se přihlásilo pět klubů. Pražský a jihlavský celek byli suverénní, oba prošly s bilancí pěti výher a jedné porážky, přičemž se porazily vzájemně. V obou střetnutích favoritů byl úspěšnější domácí celek. „Myslím, že to v sobotu hlavně bude špičkový fotbal. Oba zápasy ze základní části ukázaly, že oba týmy mají obrovskou kvalitu. Jihlava pět let zpátky hrála čtvrtou ligu, teď mají historickou šanci vyhrát elitní ligu. Na druhé straně tady máme nejtradičnější klub Prague Lions,“ řekl na dnešní tiskové konferenci místopředseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.



Výhodu domácího prostředí budou mít Gladiátoři, protože se bude hrát na fotbalovém stadionu v Jihlavě. „Nejsem si ani jistý, kdo jde do finále jako favorit. Oba zápasy ukázaly, že oba týmy to mohou vyhrát. Ani nevím, s čím do finále jdu, jestli jako favorit, nebo outsider,“ přemítal trenér moravského celku Ondřej Paulus.

Jeho americký kolega na lavičce Lions Zach Harrod hodlá spoléhat na ověřené zbraně. „Máme systém a ten systém funguje, statistiky nelžou. Základ toho, co děláme, tam vždycky bude. Jsme připraveni na cokoliv a těšíme se na příležitost,“ řekl.



Loni nejslavnější český klub amerického fotbalu sezonu kvůli koronaviru vynechal. „Naši hráči sami se rozhodli, že nechtěli hrát. Nakonec jsme měli pravdu, bylo to správné rozhodnutí,“ vzpomínal kouč. Prožil obtížný rok a půl plný omezení. „Držet ten tým pohromadě přes tu dobu, to byla možná nejtěžší práce v mém životě jako trenér. Udrželi jsme se pohromadě a to je skoro zázrak,“ poznamenal.

Czech Bowl XXVIII Kittfort ligy amerického fotbalu začne v sobotu v 18 hodin. Přímým přenosem ho bude vysílat stanice ČT sport.