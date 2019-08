Ondra byl v kvalifikaci desátý, v obtížnosti postupují i další tři Češi

MS ve sportovním lezení v Hačiodži (Japonsko) Obtížnost - kvalifikace Muži: 1. Lehmann (Švýc.), Narasaki (Jap.) a Schubert (Rak.), ...10 Ondra, 13. Konečný, 14. Stráník - postoupili do semifinále, 81. Kříž (všichni ČR) - nepostoupil do semifinále. Ženy: 1. Garnbretová (Slovin.), ...26. Vejmolová - postoupila do semifinále, 43. Adamovská (obě ČR) - nepostoupila do semifinále.