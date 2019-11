„Po 26 letech jsem měl možnost řídit motorku a byla to pecka,“ liboval si Rainey, který oblékl svou legendární červeno-bílou kombinézu, v níž se stal v letech 1990 až 1992 třikrát světovým šampionem v královské třídě do 500 ccm. Návrat do sedla motocyklu mu umožnilo americké zastoupení Yamahy a někdejší sponzor.

Raineyho kariéru ukončila havárie ve Velké ceně Itálie v Misanu, kde si po pádu zlomil šest obratlů a ochrnul. Poslední ze svých 24 vítězství v MS vybojoval v předchozím závodu v Brně.