ONLINE: V Turecku se jede formule 1. Získá Hamilton sedmý titul mistra světa?

Britský pilot Lewis Hamilton si dnes v Istanbulu může zajistit sedmý titul mistra světa. Vyrovnal by tím rekord slavného Michaela Schumachera a stal by se nejúspěšnějším jezdcem v historii, protože už má na kontě víc vítězných závodů než německá legenda. Do Velké ceny Turecka, která se do kalendáře vrátila po devíti letech, sice startuje až ze šestého místa, ale na jeho šancích na předčasné rozhodnutí šampionátu to nic nemění. Sledujte online.