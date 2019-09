Napravený Verstappen: Kimi Räikkönen mě tam nečekal

Starty jsou silnou stránkou Maxe Verstappena, po zhasnutí červených světel často získává několik pozic. Ne tak ve Spa-Francorchamps. Z páté příčky na startu v prvních metrech padal, šli před něj Sergio Pérez a Kimi Räikkönen.



To nemohl nechat jen tak! Nizozemec brzdil do první zatáčky co nejpozději, ponořil se čumákem svého red bullu na vnitřek zatáčky a plánoval, že soupeře zase podjede. Jenže Kimi Räikkönen vykroužil pravotočivou kličku svou alfou romeo tak, jakoby vedle něj žádný soupeř nebyl. Výsledek? Srážka, která stála oba soupeře jakékoliv slušné umístění.

Verstappen se nevzdává, a tak se samozřejmě pokusil pokračovat v závodě. Ve stoupání do Eau Rouge mu však ulétlo kolo a ještě byl rád, že při střetu s bariérou se pomačkal pouze karbon jeho monopostu. Skončila tak jeho úžasné série 21 velkých cen, kdy dojel vždy do pátého místa.

„Start jsem měl hodně špatný. Opravdu nevím, co se stalo, musíme se na to podívat,“ hodnotil Holanďan po závodě. „Potom jsem možná do La Source zabrzdil o něco později než auta kolem mě, ale z mého hlediska bylo vše v pořádku. Zatáčku bych bez problémů projel.“

Ale neprojel ji. Důvodem byl Kimi Räikkönen, který se mu se svou alfou romeo postavil do cesty. „Kimi jel svou normální stopu, vsadil bych se, že nečekal, že se tam objevím. Odnesl jsem to zlomeným zavěšením, ale takové věci se v závodech stávají.“

Kimi Räikkönenen, který po opravách vozu dokončil závod na 16. místě, v podstatě potvrdil Verstappenova slova. „Měl jsem dobrý start, ale poté musel v první zatáčce zpomalit kvůli jednomu mercedesu. Projížděl jsem zatáčku v pohodě, ale najednou bylo moje auto na dvou kolech. V těchto zatáčkách je potřeba reagovat na všechna auta kolem vás, bohužel to za sebou jsem neviděl,“ popsal situaci nejstarší závodník mistrovství světa formule 1.