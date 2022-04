Drama na Bystřičce. Déšť, sníh a voda přeházely na Valašsku pořadí

Letos se erzeta jmenovala Velká Lhota, měřila necelých 20 kilometrů a uzavírala harmonogram jubilejního 40. ročníku Kowax Valašské rallye Valmez. Její náročnost zvýšilo proměnlivé počasí. Na posádky se snášel déšť se sněhem, na cestě bylo mokro. I proto se totálně změnilo pořadí stupňů vítězů úvodního podniku domácího šampionátu v automobilových soutěžích.

Od prvního testu vedoucí Jan Kopecký klesl až na třetí místo za vítězného Václava Pecha a celkově druhého Filipa Mareše.

„Všichni tři jsme jeli pořád stejné tempo, které nám dovolilo obutí a nastavení auta. Nám to v závěru možná trošku líp vyšlo,“ pousmál se Pech, jenž závodí s Petrem Uhlem ve Fordu Focus WRC v barvách EuroOil Teamu.

Mladíci z regionu neuspěli Na dobrý výsledek ve 40. Kowax Valašské rallye pomýšleli také dva mladíci z regionu – Dominik Stříteský a Adam Březík, kteří shodně pilotovali Škodu Fabii R5. Jenže soutěž jim vůbec nevyšla. Stříteský, který jezdí s Jiřím Hovorkou, byl po první etapě po třech defektech diskvalifikován pro přijetí cizí pomoci. Do té doby držel šesté místo. Březík, jenž závodí s Ondřejem Krajčou, začal třetím časem, jenže už ve druhém testu vylétl z trati. Vrátil se do druhé etapy, v níž skončil šestý.

Proměnlivé počasí provázelo celou Valašku, ovšem na Bystřičce to byl extrém. Startovalo se sice na suchu, ale to vydrželo zhruba jen kilometr. „Pršelo tam, chumelilo, pak to bylo celé mokré,“ popsal člen Agrotec Škoda Rally Teamu Kopecký, kterého ve Škodě Fabii Rally2 evo naviguje Jan Hloušek. „Tyto podmínky mi svědčí, vždycky jsem na nich byl schopný bojovat. Ale letos to nešlo,“ posteskl si.

Velkou roli hrály pochopitelně i pneumatiky. Pech nazul suché, zatímco Kopecký vsadil na jistotu a vybral si univerzální. Mareš jel něco mezi tím – tři slicky a jedny mokré.

„Bylo tam dost vody. Až do poslední zatáčky jsem si nebyl jistý, že dobrzdíme do cílové fotobuňky,“ podotkl Pech.

Jako první dojel do cíle Kopecký. Jeho čas byl téměř o půl minuty horší než v první průjezdu, což potvrzuje výrazně horší podmínky. Pokud jsou stejné, druhé průjezdy bývají výrazně lepší.

„Jel jsem na hranici možností a přilnavosti. Za svůj výkon se nestydím. Neříkám, že byl stoprocentní, ale bylo to blízko,“ upozornil Kopecký, který před sezonou změnil značku pneumatik. Od Michelinu přešel k Pirelli. „Musíme to vyhodnotit, abychom získali co nejvíc dat, aby se to znovu nestalo.“

Pak dorazil Mareš. Od poloviny první etapy držel druhou příčku, o niž přišel až v předposlední erzetě. Když se podíval na tabulku časů, bylo mu jasné, že bude nejhůře stříbrný. Kopeckého předčil na Bystřičce o 14,3 sekundy, celkově o 4,5.

„Porazit Honzu Kopeckého v tak těžkém závodě je fantastické,“ rozplýval se Mareš, který jezdí s Radovanem Buchou ve Škodě Fabii Rally2 evo v barvách Laureta Auto Škoda Teamu. „Závodilo se až do poslední erzety, moc se mi to líbilo. Pro fanoušky to bylo nejlepší rozuzlení.“ Pech byl ještě o kousíček rychlejší. Mareše předčil o 3,7 sekundy, celkově o 4,1. Přitom dlouho to nevypadalo, že nejvíce se bude radovat právě on. Jednou vylétl z trati, jednou po zlobilo auto, dlouho jel až třetí.

„Ale nechtěli jsme to vzdát,“ upozornil Pech. „Na předposlední Poličné jsme chytli tempo a udrželi ho až do cíle. Přitom Bystřičky jsem se bál.“