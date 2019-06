Asi jsou slepí, řádil Vettel po trestu. Chápu ho, překvapil šéf Mercedesu

V sobotu vybojoval první pole position v sezoně, v neděli jel na prvním místě od startu až do cíle. Velká cena Kanady formule 1 nemohla pro Sebastiana Vettela vypadat lépe. Až na jeden moment. 22 kol před cílem své auto nezvládl, vyjel ve čtvrté zatáčce na trávu, zkrátil si tak zatáčku, v plné rychlosti vlétl zpátky na dráhu a překřížil stopu v závěsu jedoucímu Lewisi Hamiltonovi. Ten musel šlápnout na brzdu, vyhýbat se a bylo celkem štěstí, že nedošlo ke kolizi.



Kdo udělal chybu? Jednoznačně Vettel. Ale lze se mu divit, že se i přesto snažil udržet ve vedení? Jakýkoliv jiný jezdec na jeho místě by udělal to samé. Navíc je známo, že na trávě se auto velmi špatné ovládá a možná nemohl mít kontrolu nad tím, jak se vrátil na trať. Přesto mu komisaři závodu, mezi nimiž nechyběl jako zástupce jezdců bývalý pilot F1 a vítěz čtyřiadvacetihodinovky Le Mans Emanuele Pirro, nekompromisně udělili penalizaci pěti vteřin. Ta stačila, aby se na první místo posunul lídr šampionátu Lewis Hamilton.

„Vrátil se na dráhu ve 4. zatáčce nebezpečným způsobem a donutil auto č. 44 (Hamilton) vyjet z trati,“ píše se v odůvodnění. Sportovní komisaři také uvedli, že Hamilton musel přistoupit k úhybnému manévru, aby se vyhnul kolizi.



„Musíte být úplně slepí, když si myslíte, že s autem můžete vjet na trávu a poté ho mít pod kontrolou. Měl jsem štěstí, že jsem to nenapálil do zdi. Kam jsem měl sakra asi tak jet?“ ptal se znechucený závodník Ferrari.

Na slova, aby se uklidnil, Vettel rozhodně neslyšel. „Neuklidním se, zuřím a je mi jedno, co budou říkat lidi. Mám právo být vzteklý. To není fér, to není fér!“ řádil čtyřnásobný mistr světa, který letos zatím nevyhrál jediný závod.

Seba naprosto chápu, říká šéf Mercedesu "Sebastian má pravdu, kdybych byl na jeho místě, zkopnu tu zatracenou tabuli a hodím ji proti autu," překvapil šéf Mercedesu Toto Wolff. "Penalizace mě hodně překvapila, opravdu jsem nečekal, že přijdou s takovým kontroverzním rozhodnutím. Ale pokud se na to podívám čistě z pohledu pravidel, postupovali sportovní komisaři přesně v jejich duchu - ohrozil soupeře, dostal penalizaci. Další okolnosti neřešili a možná to tak má být."



Ať už má pravdu Vettel, nebo sportovní komisaři, je jasné, že rozhodnutí závodům Grand prix nepomohlo. Frašku na stupních vítězů, když Hamilton nabízel Vettelovi, aby vystoupil na nejvyšší stupínek, doprovázelo bučení nespokojených diváků. Nelíbilo se jim, že vyhrál jezdec, který nebyl po celý závod na první místě.

Lewis Hamilton měl výraz neviňátka a vypadal, jako by snad radši zůstal na druhém místě. „Chtěl bych jen říct, že to nebylo moje rozhodnutí, tak nevím, proč na mě diváci bučí,“ postěžoval si. „Oni nebučí na Lewise, ale na to legrační rozhodnutí,“ vysvětlit Sebastian Vettel.