Ve Ferrari zuří válka. Vettel byl sice jezdec dne, ale hrozí mu vyhazov

Tak „vysoko“ zůstal jen díky odlišné strategii, pneumatiky oproti konkurentům měnil pouze jednou a závěrečná kola už čelil náporu soupeřů na hodně zničených gumách. Ubránil se a příznivci u televizí mu z obdivu v hlasování udělili titul Jezdec dne.

Jenže stejně se celý víkend ve Španělsku řešilo, jestli tohle nebyl jeho definitivně poslední závod ve Ferrari. „Nemáme mezi sebou žádné třenice. Sebastian je stále součástí naší rodiny, maximálně o něj pečujeme a podporujeme ho. Není žádný důvod k výměně,“ vyprávěl v Barceloně šéf stáje Ferrari Mattia Binotto.

Diplomaticky reagoval na zprávy z německých a finských médií, že už za dva týdny při závodě v belgickém Spa má Vettela nahradit Nico Hülkenberg nebo Kimi Räikkönen.

Přesto jsou vztahy mezi jezdcem a vedením na bodu mrazu – nebo spíš hodně pod ním. „Situace ve Ferrari je zbytečně nechutná a jedovatá. Zhoršuje se to každým dnem, ne každými závody. Vettel v porovnání s Leclercem (druhý jezdec Ferrari) podává výrazně horší výkony. Ten je teď číslem 1. Vettel by měl odejít, protože už se jen trápí,“ uvedl bývalý pilot F1 Jolyon Palmer.

A není sám, kdo tak mluví. Vettelův odchod doporučil i Gerhard Berger, bývalý jezdec i šéf týmu, a Robert Doornbos, další z expilotů, přidal: „Ve Ferrari teď zuří válka.“

Abyste pochopili důvod rozepří. Manželství Vettela a Ferrari po šesti letech skončí, protože stáj mu nenabídla prodloužení kontraktu. Po sezoně čtyřnásobného mistra světa vystřídá Carlos Sainz a není pochyb, že tenhle svazek nebyl – i vzhledem k dominanci Mercedesu – moc úspěšný.

Jenže letos se zdá, že Ferrari padlo na úplné dno. Trápí se, má daleko k nejlepším a třeba v neděli dostal Vettel kolo a Leclerc jako jediný z celého pole nedojel. Vettel si na stáj v radiové komunikaci otevřeně stěžuje.

A byť šéf Binotto mluví o fajnovém partnerství a „že by bylo ostudou, kdyby něco takového jako vyhazov udělali“, tak tušíte, že je to jen tradiční omáčka pro veřejnost. A že v F1 často platí pořekadlo, že „na každém šprochu pravdy trochu“. Takže hrozba vyhazovu či výměny za Räikkönena do Alfy Romeo existuje.

Navíc právě koncem srpna ve Spa má Vettel podle italského listu La Gazzeta dello Sport oznámit i nový kontrakt pro sezonu 2021. Za 15 milionů eur ročně (zhruba 400 milionů korun) ho lanaří Racing Point, který od příštího roku bude jezdit pod názvem Aston Martin.

A jelikož jedním ze současných pilotů v této stáji je Lance Stroll, syn majitele Lawrence Strolla, tak se předpokládá, že by Vettel měl „sebrat“ flek Sergiu Pérezovi.