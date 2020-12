Grosjean zatím nemocnici neopustí, na pozorování v ní stráví další den

Šéf stáje Günther Steiner na videokonferenci zdůraznil, že u Grosjeana k žádnému zhoršení stavu nebo komplikacím nedošlo a jedná se jen o preventivní opatření.

Grosjean, jehož vůz se při havárii v úvodu nedělní Grand Prix po nárazu do bariéry rozlomil, explodoval a začal hořet, určitě vynechá další závod na okruhu v Sáchiru, který je na programu tento víkend. Podle Steinera by se ale čtyřiatřicetiletý pilot do seriálu rád vrátil na finále v Abú Zabí, které se pojde 13. prosince.

„Chce se pokusit o to, aby byl v Abú Zabí zase v autě. To je jeho cíl,“ řekl Steiner. Zatím mu popáleniny na rukou řízení znemožňují a v Sáchiru ho zastoupí Pietro Fittipaldi, vnuk brazilské legendy Emersona Fittipaldiho.

Závod v Abú Zabí by měl být pro Grosjeana poslední v týmu Haas. Po sezoně jeho angažmá končí a stáj na příští sezonu angažuje nové jezdce. Potvrzen je zatím příchod Rusa Nikity Mazepina.