Rallye Kanárské ostrovy. Mistrovská soutěž dostala nové dějiště

Rallye Kanárské ostrovy je v současnosti součástí mistrovství Evropy a přesunem do MS naváže na Polskou a Lotyšskou rallye. „Zařazení do WRC je odměnou za mnoho let práce. Byl to cíl, po kterém toužilo několik generací a nyní se vše podařilo,“ řekl generální ředitel pořádajícího autoklubu Germán Morales na dnešní tiskové konferenci.

Nyní se rallye koná na začátku května, i nadále se pojede na asfaltových tratích. V příštím roce se uskuteční jen na ostrově Gran Canaria, druhý rok by se mělo závodit i na dalších ostrovech. V minulosti Rallye Kanárské ostrovy třikrát vyhrál Jan Kopecký. Ve Španělsku se závod MS konal naposledy v roce 2022.