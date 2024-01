Těžký pád, kolo od parťáka. Engel se na Dakaru rve s pískem a kamením dál

„Nesmím věšet hlavu, ještě nás čeká zbytek těžkých etap. Musím se vzpamatovat, dát do toho energii. A bojovat,“ prohlašuje zkušený Engel. V závěru minulého týdne rodák z Josefova Dolu na Jablonecku parádně zvládl dvoudenní etapu v dunách, po které poskočil na 19. místo průběžného pořadí.

Po dni volna ho však začala pronásledovat smůla. Na 61. kilometru sedmé etapy musel zastavit a akutně mu hrozil konec v rallye. „Pro nás je to absolutně nepochopitelná věc – praskla mu rozeta. Navíc nová, kterou jsme vyměnili ve dni volna. Bohužel některé technické problémy nemůžeme ovlivnit, bylo to hodně frustrující. Snažíme se takovým chvílím předcházet,“ řekl Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion-Moto Racing Group, za který Engel jezdí.

Přímo na trati jezdce nakonec zachránil parťák z týmu i ze severu Čech Jaromír Romančík a poskytl mu vlastní kolo. „Milánka jsem viděl stát s prasklou rozetou. Vůbec jsem neváhal a kolo jsem mu dal, aby mohl pokračovat a dokončit závod. Já už nemám co ztratit. Jen doufám, že se mu to podaří a soutěž dokončí,“ hlásil Romančík, který jede Dakar poprvé a chtěl sbírat hlavně zkušenosti.

Po velkých technických potížích už sám jel mimo hlavní soutěž, a tímto pro něj rallye definitivně skončila. „Járovi patří velký dík. Bez jeho pomoci už bych na Dakaru asi nepokračoval dál. Jsem moc vděčný za to, co udělal,“ ocenil Engel pomoc kolegy. Do cíle v neděli nakonec dojel na 62. místě se ztrátou více než dvou hodin.

A technické trable se mu nevyhnuly ani v následné osmé etapě, tentokrát pro změnu s brzdami. „Jel jsem po kamenech bez zadní brzdy, tím jsem bohužel ztratil nějaký čas. Ale dojel jsem do cíle, což je hlavní,“ komentoval to Engel.

Milan Engel se chystá na svůj desátý Dakar.

Ani v úterní rychlostní zkoušce na trase mezi Háilem a Úlou nedostal nic zadarmo. Nejdřív ho potrápila navigace a na 180. kilometru měl ošklivý pád. „Tam jsem se trochu vypnul,“ přiznal v cíli. „Poté jsem zvolnil, měl jsem rozhozenou hlavu. Po tankovačce jsem se dal dohromady. Po tom pádu se mi nechtělo vůbec vstávat ze země. A bál jsem se, že s motorkou něco je. Nakonec jsme já i motorka v pořádku,“ hlásil dále.

V úterý dojel Engel mezi motorkáři na 24. místě a v celkovém pořadí je o příčku výš se ztrátou 6 hodin a 10 minut na vedoucího Rickyho Brabce z USA.

S nástrahami Rallye Dakar statečně bojuje i veterán mezi motocyklisty David Pabiška. Po včerejšku patří libereckému jezdci celkové 43. místo. Do cíle zbývají poslední tři etapy.