Ogier bude při Ralye Monte Carlu útočit na rekordní osmé vítězství

Ogier chtěl původně opustit seriál MS už loni, ale poté, co sezonu výrazně poznamenal koronavirus a řada rallye byla zrušena, si to rozmyslel. Teď už jej ale prý nepřesvědčí ani možnost, že by se v případě letošního celkového triumfu mohl pokoušet vyrovnat bilanci krajana a devítinásobného mistra světa Sébastiena Loeba.

„Jsem si jistý, že to bude jen rok 2021. Lidé si mohou myslet, že by mě to lákalo, ale já jsem si to rozmyslel jen kvůli obtížnému roku, roku s covidem a velmi krátké sezoně. Jinak bych už skončil. Další sezony už nebudou,“ řekl tovární jezdec Toyoty a dodal, že si přeje ukončit úspěšnou kariéru v lepší atmosféře než v roce 2020.

Více volného času, který loni měl, jej ale zároveň utvrdilo v tom, že se rozhodl správně. „Byl jsem doma mnohem víc, než jsem čekal, a je skvělé, když vidíte, jak vaše děti rostou. I díky tomu ale bylo snazší říct: ‚OK, tak dáme ještě jeden rok‘,“ uvedl Ogier a přiznal, že mu častokrát závody vůbec nechyběly. „Takže i díky tomu si myslím, že jsem připraven udělat další krok a věnovat se něčemu jiného,“ podotkl francouzský jezdec.

Sébastien Ogier na trati Rallye Monte Carlo.

Teď se ale Ogier stejně jako další jezdci plně soustředí na tradiční start nové sezony v Monte Carlu. I rallye v Monackém knížectví ale poznamenal koronavirus. Aktuálně zde platí zákaz vycházení od 19:00, takže musel být výrazně upraven program soutěže. V pátek, sobotu i v neděli se proto začne závodit brzy ráno a v itineráři například chybí ikonická noční rychlostní zkouška v průsmyku Col de Turini. Všechny erzety se pojedou bez přítomnosti diváků.



Ogier bude usilovat o rekordní osmé vítězství, kterým by se odpoutal od Loeba, před rokem byl ale v Monte Carlu nejrychlejší Belgičan Thierry Neuville. „V minulých dvou letech bylo Monte Carlo pro tým skvělé. V roce 2019 jsme skončili druzí o dvě sekundy, loni si už připsali první výhru,“ řekl Neuville, který pojede s novým spolujezdcem Martijnem Wydaeghem. „Bude to náročná rallye, ale tvrdě pracujeme na tom, abychom byli připraveni,“ uvedl pětinásobný vicemistr světa.



Ogier se ale na rallye bude moct cítit jako doma, až do neděle bude totiž centrum v jeho rodném Gapu. „Každý ví, že Monte Carlo je soutěž, kterou chci vyhrát ze všech nejvíce. Je to ale rallye, které musíte čelit s velkou pokorou, protože podmínky jsou vždy náročné a musíte být opravdu chytří, abyste vyhráli,“ podotkl Ogier, který ovládl šest z posledních sedmi ročníků rallye. „Letos se budu cítit trošku jinak. Vždy jsem měl masivní podporu fanoušků, ale jsem si jistý, že i když nebudou stát u trati, budou mi fandit u televize. Pokusím se jim udělat radost,“ dodal Ogier, který si také může připsat jubilejní 50. výhru v MS.