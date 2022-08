MotoGP od nové sezony zavede sprinty. Je to hloupé, reaguje šampion Quartararo

„Za dva roky s covidem jsme všichni museli hodně obětovat, aby šampionát mohl pokračovat. Teď přišel čas, abychom byli víc vidět v televizi a nabídli fanouškům lepší podívanou,“ citovala agentura Reuters předsedu FIM Jorgeho Viegase.

„Ještě však musíme s jezdci a týmy doladit některé detaily,“ přidal portugalský funkcionář s tím, že sprint nebude rozhodovat o pořadí na startu. „K tomu stále bude určená kvalifikace,“ prohlásil.

Proti zavedení sprintů se však okamžitě postavil úřadující mistr světa MotoGP Fabio Quartararo. Další jezdci zase uvedli, že s nimi nikdo podobné změny neprobíral. „Myslím, že to je hloupý formát,“ řekl Quartararo.

„Kdyby se jel čas od času jako ve formuli, tak by to mohlo být zajímavé. Ale každou sobotu... Spousta okruhů jako Assen nebo Mugello jsou fyzicky náročné a po závodech jsme naprosto vyčerpaní. Myslím, že není správné o tom rozhodnout a neprobrat to s jezdci. Alespoň mě se nikdo neptal,“ dodal Quartararo.