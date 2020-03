Koronavirus odložil i motocyklovou Velkou cenu Thajska

Program v Dauhá byl pozměněn v neděli poté, co vstoupilo v platnost nařízení omezující přílety do země a cestující z Itálie a dalších vybraných destinací musejí automaticky do dvoutýdenní karantény. Právě Itálie je nejzasaženější zemí v Evropě a italských jezdců v MotoGP je šest. Týmy ostatních kubatur už na okruhu v Losailu od minulého týdne testují.



Dnes oznámil thajský ministr zdravotnictví Anutin Čarnvirakul, že vzhledem k epidemii koronaviru musí být Velká cena v Buriramu odložena. „Neříkám, že je zrušena úplně, ale to, že ji posouváme na dobu, až to bude možné,“ řekl agentuře AFP.

Motocyklová Velka cena Thajska je další z řady zrušených významných sportovní akcí kvůli respiračnímu onemocnění COVID-19, které se začalo šířit na přelomu roku z Číny. Například do Thajska nepojedou ani golfistky hrát elitní turnaj LPGA.