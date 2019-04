Ke slávě v otcových stopách. Věřím sám v sebe, říká Mick Schumacher

Další slunné odpoledne na motokárové dráze v Kerpenu a další souboje otce a syna s časomírou. „Jezdili jsme tam, když byla dráha pro veřejnost zavřená. A nikdy jsme se nešetřili. Chtěli jsme být stále rychlejší a rychlejší, hledali jsme limity trati,“ popisuje dnes Mick Schumacher chvíle strávené s tátou. Chvíle, kdy procházel školou nejlepšího možného učitele.

„Bude tohle vždycky pro tebe jen zábava, nebo by ses chtěl věnovat závodům profesionálně,“ zeptal se ho jednoho dne otec Michael. „Odpověděl jsem okamžitě, že chci být profesionální závodník. Nikdy jsem nechtěl dělat nic jiného,“ popisuje Mick.

Není ničím neobvyklým, když synové jdou ve stopách úspěšné kariéry svého otce. Příkladů je mnoho. Donald a Kiefer Sutherlandovi jsou hereckými hvězdami, George Bush a jeho syn George W. Bush zase oba vystoupali až k politickým výšinám. A není to nezvyklé ani ve formuli 1, Damon Hill vybojoval titul mistra světa, stejně jako jeho otec v šedesátých letech.

Vyrovnaný a analytický

Příkladů je hodně, často se však zapomíná, že být synem slavného otce a naplnit nemalá očekávání táty i širokého okolí je nejen dar, ale také břímě, které ne každý unese. Dvacetiletý Mick Schumacher, po otci vyrovnaný a analytický i ve svém přístupu k životu, nikdy podobný problém neměl. Nepatří k davu namyšlených floutků, kteří médiím vyprávějí, jak je těžké být potomkem někoho tak slavného. „Jasně, možná to může být někdy těžké, ale přináší to vedle negativ hodně pozitivních věcí. Chci závodit a mít podporu od celé řady lidí po celém světě, to přece není vůbec špatné. Jsem za to otci moc vděčný,“ prohlásil.

Mick Schumacher při závodech formule 2 v Bahrajnu.

V něčem to však má Mick jiné než další synové úspěšných otců. Vše změnil 29. prosinec 2013, kdy měl Michael Schumacher těžký úraz na lyžích. Od té doby je legendární pilot ukrytý před zraky veřejnosti v rodinné vile ve Švýcarsku u Ženevského jezera. Velká část sídla za 1,5 miliardy korun se proměnila na luxusní kliniku a ven unikají jen útržkovité informace o jeho zdravotním stavu. Michael je na vozíčku, nemluví a je schopný jen drobných pohybů rukou.

O jeho zdravotním stavu nehovoří ani Mick. „Co se týká tohoto tématu, nikdy ho neřeší,“ sdělil nedávno médiím jeho kamarád Nicklas Nielsen. „Jen občas poznamená, že to je někdy hodně těžké. A bude to tak, protože jinak je ve všem Mick zcela otevřený, milý kluk, který si rád popovídá s každým.“

Od motokár výš a výš

Mick se narodil v roce 1999 a bylo mu teprve sedm, když jeho táta poprvé odešel z formule 1. Jeho největší úspěchy, jeho mistrovské tituly, si tedy pamatuje pouze z vyprávění. Není však překvapivé, že je na kariéru svého otce náležitě hrdý: „Vše jsem si důkladně prostudoval. Už mnohokrát. Je úžasné sledovat, čeho všeho dosáhl, nahlédnout do jeho práce a učit se ze všech jeho triků.“

Přemýšlivý Mick je bezesporu dobrým žákem svého otce. Od roku 2011, ještě za Michaelovy asistence, úspěšně závodil v motokárové sérii ADAC, v roce 2013 skončil třetí v německém motokárovém šampionátu a o dva roky později už vyhrál svůj první závod formule 4. Stal se nejlepším nováčkem šampionátu a v roce 2017 už seděl v monopostu evropské F3, která je považována za předstupeň formule 1.

Minulý rok celou sérii vyhrál a v lednu podepsal smlouvu s týmem Prema Racing pro šampionát formule 2.

Zároveň se stal oficiálním členem prestižní jezdecké akademie stáje Ferrari a dnes by si měl v oficiálních testech po Velké ceně Bahrajnu poprvé vyzkoušet ostrou jízdu formule 1 v monopostu SF90.

Bylo by snadné říct, že to má snadné, že všechno dostal Mick naservírované na stříbrném podnose. Jenže tak to není, Mick je, stejně jako jeho otec, proslulý tvrdou prací. Sám na sobě i na technice svého vozu. S tátou ho srovnává každý, ale s tím nemá Mick žádný problém. „Porovnávají mě s nejlepším závodníkem všech dob. Proč bych měl být kvůli tomu naštvaný? Naopak, vždy byl mým idolem a velmi si toho vážím.“

Věří, že to dokáže

Z každého jeho slova je cítit, jak vyrovnaným a silným závodníkem je. „Mám potenciál, věřím sám v sebe a věřím ve svůj tým. Pokud budu tvrdě makat, pokud budu motivovat všechny kolem sebe, budu úspěšný. Občas se nedaří, ale nikdy nesmíte přestat věřit, že zase vyhrajete.“

Z testů je k závodní sedačce ještě daleko, Mick není jediným mladíkem, který na zkoušku usedne do monopostu F1. Nicméně návrat jména Schumacher do nejslavnější kategorie motorsportu se blíží. „Do dvou let bude sedět ve formuli 1,“ předpovídá jeho krajan a bývalý závodník Gerhard Berger. „Doufejme,“ usmívá se tajemně Mick. Zatím to vypadá, že jeho kariéra nemůže pokračovat nikde jinde než ve slavné stáji z Maranella.