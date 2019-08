Schumacher junior poprvé vyhrál ve formuli 2. Je to krok k elitě?

Formule 2 je posledním předstupněm před formulí 1, ve které jeho otec Michael získal rekordních sedm titulů.

Ač dvacetiletý Mick coby nováček v této sezoně v šampionátu spíš živořil (patří mu až 11. příčka), po nedělním představení znovu ožila diskuse, kdy se slavné příjmení vrátí do F1.

„Ještě se musím hodně učit. Udělám, co bude v mých silách. Vyhrát závod F2 je skvělé, ale potřebuju na sobě makat. A jestli se posunu za rok dva tři… Nevím.“

Leckdo už pochyboval. V předchozích 15 závodech to nebylo z jeho strany žádné galapředstavení, měl daleko ke stupňům vítězů, ale pozvolna začal i loňskou sezonu. Tehdy závodil v seriálu F3, vyhrál až na konci července ve Spa, přesto se po výtečném závěru stal šampionem a poskočil o patro výš. „Jakmile dosáhnete prvního vítězství, dodá vám to sebevědomí do dalšího pokračování.“

Na sobě měl v neděli typickou červenou kombinézu, ve které jeho otec prožil nejúspěšnější období, protože Schumacher junior patří do jezdecké akademie Ferrari. Pod pódiem kromě nejbližších stál i Mattia Binotto, šéf ikonické stáje z Maranella. A byl to jen důkaz, že „Schumi“ je v hledáčku pro F1. Je velmi reálné, že už za dva roky může být její pevnou součástí.

„Mick teď stojí přede dveřmi F1 a doufám, že jednoho dne je otevře a vstoupí dovnitř. Bylo by to něco obrovského a Německu by to hodně pomohlo. Navíc je to skvělý člověk a milý kluk,“ říká Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa.

Sám měl Schumachera staršího za vzor, později byl nadšený, když se spolu potkali ve F1 nebo reprezentovali Německo na exhibičním klání Race of Champions. Teď prosí: „Dejme Mickovi čas. Posuzujme jeho osobu i závodní schopnosti stejně, jako jsme byli posuzováni my ostatní. Není fér ho srovnávat s jinými lidmi, jeho otcem.“

Srovnání se ale jen těžko vyhne. Není sporu, že slavné příjmení otevírá dveře, láká sponzory. Mnozí manažeři, kteří se starším ze Schumacherů spolupracovali, teď chtějí pomoct jeho synovi, protože je to vlastně jediné, co mohou v současnosti pro jeho otce udělat (o aktuálním zdravotním stavu nejsou nové zprávy).

Mick Schumacher v závodě formule 2 na Hungaroringu

Navíc v Německu čekají, že po Mickově příchodu do F1 se zastaví pád sledovanosti, který momentálně pociťuje stanice RTL.

Český komentátor F1 Tomáš Richtr namítá: „Nemyslím si, že to dokáže. Bohužel je pořád zajímavý jen jako nositel jména Schumacher, což není myšleno špatně. Ale zatím nejezdí nic oslnivého. Že by lidi z nějaké nostalgie víc koukali na televizi, tak to nebude. Jak říká Xindl X: Je to fešný, ale falešný.“