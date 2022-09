Lacko byl v Zolderu třetí v hlavním závodě, průběžně je dál čtvrtý

„První jízda se nejela úplně na vodě, ale na takové osmrknuté trati. Nebylo sucho ani mokro, což nemám moc rád, protože je problém s nastavením (tahače). Ale nějak jsem se s tím popral a nedopadlo to špatně. S třetím místem jsem byl spokojený,“ uvedl Lacko. Do první jízdy startoval z druhé řady a rychle se dostal na bronzovou pozici, kterou udržel až do cíle. Vyhrál Sascha Lenz z Německa.

Druhá handicapová jízda, do které nejlepších osm odstartovalo v opačném pořadí, byla mnohem dramatičtější. Lacko jezdil většinou až sedmý, ale v závěru se mu podařilo posunout se těsně pod stupně vítězů. Vyhrál Němec Jochen Hahn stylem start - cíl.

„Byla to řežba od prvního do posledního kola a ještě v poslední zatáčce jsem se zapotil. Chvíli jsem byl snad i devátý, pak šestý sedmý...Furt se to předjíždělo a myslím si, že i pro diváky to byl pěkný závod. Za konečné čtvrté místo jsem velmi rád a sobotu beru jako úspěšný den. Uvidíme, co bude zítra,“ dodal Lacko.