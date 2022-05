Mariánky opět ožijí plochou dráhou, letos v tradičním termínu

Mezi českými jezdci je trojice dvojnásobných medailistů z mistrovství světa družstev, bronzových a stříbrných, Josef Franc, Hynek Štichauer a Martin Málek a k nim ještě patří Lukáš Hromádka.

Startovní listina bude čítat patnáct jmen. „Je poměrně dost nabitá a dá se očekávat velká úroveň,“ láká diváky Miroslav Musil z pořadatelského sboru.

Každý jezdec z patnáctičlenného mistrovství republiky půjde na dráhu pětkrát. Podle součtu bodů se pojede na závěr finálová jízda. O vítězi rozhodne přípočet bodů z finále. Kdyby došlo ke shodě bodů, roli bude hrát umístění ve finále.

Mezi jízdy mistrovství republiky budou vloženy jízdy evropské série veteránů. Obě skupiny jedou šestnáct jízd a celkem se na mariánskolázeňském oválu uskuteční za sobotu dvaatřicet jízd. Jelikož samostatné mistrovství republiky se nekoná, bude nejlépe umístěný český jezdec vyhlášen na sezonním hodnocení jako mistr republiky na dlouhé ploché dráze. „Všichni si samozřejmě přejeme, aby mezinárodní mistrovství vyhrál český jezdec, ale nebudou to mít vůbec jednoduché,“ míní Musil.

Jenomže v kuloárech se proslýchá, že letos z Čechů, jak jsou obsazeni a jak umí, má Evropa strach, a to až tak, aby potencionálně nevyhráli mistrovství světa družstev. Česká želízka jsou takto viděna v zahraničí. V Mariánských Lázních se tedy diváci mají opravdu na co těšit. Už minulý čtvrtek si Franc a Málek byli v Mariánských Lázních otestovat motorky.

„Připravují se intenzivně. Oba si na tento závod pronajmou špičkové motory od Martina Smolinského, jenž minulou sezonu vynechal kvůli zranění. Je vidět, že si od top ladičů brousí zuby na toto mistrovství republiky a jsou ochotni do toho investovat velké peníze, aby proti úřadujícímu mistru světa a dalším zahraničním vlčákům měli větší šanci,“ prozrazuje Miroslav Musil.

Součástí sobotního odpoledne bude vložená Evropská série veteránů EVLS. Pojedou se klasické dvouventily a čtyřventily. Mezi účastníky je třeba Bob Dolmen, který tradičně vyhrává. „Je to na úrovni našeho mistrovství republiky, mnozí účastníci jezdili i mistrovství světa,“ říká Musil.

Dopolední trénink začíná v 11 hodin a v něm už budou bodované dvě jízdy veteránské evropské série. Ve 13.30 je nástup jezdců a začne hlavní závod.

Už se v Mariánkách potřetí pojede mezinárodní mistrovství republiky, ale v předchozích letech se jezdívala pravidelně kvalifikace mistrovství světa.

„Vždy to záleží na tom, kolik se nám podaří sehnat peněz na organizaci vlastního závodního dne mistrovství světa. Ovšem problém ještě máme se vzduchovými bariérami, které musí mít homologaci FIM. Ty se nám ještě podařilo dovést z Pardubic, ale jen do oblouků, na rovinách ještě máme dřevěné a to je potřebná investice v několika desítkách až stovek tisíc. Intenzivně na tom pracujeme.“

FIM je připravena Mariánským Lázním přidělit mistrovství světa, ale problém je s ochranou dráhy. „Potřebovali bychom, aby nás Autoklub ČR dokázal významněji podpořit, dosadit nás na paletu významných akcí konaných v republice,“ dodává Miroslav Musil.