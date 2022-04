Zablácené lesní cesty posloužily hvězdnému britskému jezdci rallye

Ještě dlouho duní lesem vytočený motor a ozývají se i pískající brzdy. A za chvíli znovu. Tentokrát ani táhlá zatáčka plná bláta není pro rozjeté auto žádným problém. Tudy se projíždí v plném tempu bokem. Bahno létá daleko do lesa a za chvíli je zase klid.

Minulý týden testoval tovární tým Škoda Motorsport na Krumlovsku, Kaplicku i Lipensku svůj nový závodní speciál Škoda Fabia IV Rally2. Redakce MF DNES u Benešova nad Černou zastihla britského pilota Krise Meeka, který stále ještě částečně zamaskovanou novinku pořádně prověřil právě na lesních cestách Novohradských hor.

„Se škodovkou spolupracujeme už řadu let, vrací se k nám pravidelně,“ těší Pavla Kacerovského z českokrumlovského ČK motorsport, který testování organizuje. „Uspořádat test je podobné jako běžnou rallye. Musíte mít všechna povolení, projednat vše s vlastníky komunikací a dotčenými orgány. A díky vstřícnosti Lesů ČR tým povětšinou nyní jezdil na jejich cestách,“ přidává Kacerovský.

Od pondělí do pátku na jihu Čech testovala hned trojice jezdců. Jan Kopecký, Emil Lindholm a zmíněný Kris Meeke. Bývalý tovární pilot Citroenu a pětinásobný vítěz světového podniku WRC. Bezesporu největší rallye hvězda, která se kdy na jihu Čech objevila.

Tým překvapil charakter tratí

Tovární tým Škody měl štěstí. V týdnu si mohl vyzkoušet hned několik povrchů. Nechyběl mokrý ani suchý asfalt, rozbité cesty ani kus šotoliny a na Lipensku závodní fabii v jeden den otestovali i na sněhu.

„Co máme ohlasy od šéfa vývoje týmu, tak byli spokojení. Jak s organizací testů, tak i s tratěmi. Ty jsou u nás docela specifické a auto musí projít vývojem na mnoha různých površích. Byli sami překvapení charakterem zdejších tratí, kde se zároveň střídají rychlé asfaltové úseky a pak zablácená místa,“ přibližuje Kacerovský, jenž měl při testování nové závodní fabie na starost například jednotlivé pořadatele.

Pro tým ČK motorsport mají testy nejen finanční přínos. „Je to pro nás i odměna za to, jak tu léta budujeme značku motorsportu. Takové jméno, jako je Meeke, by na českou soutěž asi přijelo těžko,“ uvádí Kacerovský.