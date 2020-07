Vettel byl měl jezdit F1 za Aston Martin, spekulují v Německu

„Moje budoucnost je stále otevřená, ještě není nic rozhodnutého. Také je ve hře rok pauzy, možné je všechno,“ uvedl třiatřicetiletý Vettel pro server sport1.de.

Světový šampion z let 2010-2013 je aktuálně jezdcem Ferrari, kde po sezoně po vypršení smlouvy po šesti letech skončí. Podle Bildu je jeho přesun do Aston Martinu téměř hotovou věcí, i když to jeho šéfové minulý týden popřeli. Kontrakty na příští rok mají syn majitele týmu Lance Stroll z Kanady a Mexičan Sergio Pérez.

Vettel se podle svých slov nyní soustředí především na to, aby dokončil se ctí sezonu a angažmá ve Ferrari. V prvním závodu po restartu obsadil desáté místo a druhou Grand Prix v Rakousku po kolizi s týmovým kolegou Charlesem Leclercem už v prvním kole nedokončil.

„Jediná jistá věc je nyní to, že udělám do konce sezony maximum, abych se s Ferrari dostal ze současné krize,“ řekl vítěz 53 Velkých cen, jenž všechny své tituly vybojoval ve stáji Red Bull.