Formuli 1 v Imole může vidět denně 13 tisíc fanoušků

Pořadatelé Grand Prix Emilie-Romagny čtyři týdny před závodem informovali ve čtvrtek o tom, že během pouze dvoudenního programu pustí do hlediště v sobotu i v neděli 13 147 diváků.

„Můžeme si dovolit tuto významnou přítomnost díky pečlivému protokolu proti covidu-19,“ oznámili zástupci Imoly. Piloti F1 tam budou usilovat o body do mistrovství světa v neděli 1. listopadu.

Poté co se prvních sedm Velkých cen kvůli epidemiologickým opatřením muselo obejít bez fanoušků, při posledním závodu v olympijském parku v Soči už bylo zhruba 30 000 lidí v hledišti. Rusové tak zatím drží sezonní maximum.

Na nejbližší GP na Nürburgringu bude moci přijít až 20 000 fanoušků. Předtím bylo v Monze jen okolo 250 zdravotníků jako poděkování pořadatelů za jejich práci v boji s koronavirovou pandemií. Velkou cenu Toskánska v Mugellu zase sledovalo naživo 3000 diváků.

Velká cena regionu Emilia-Romagna byla do kalendáře zařazena dodatečně v červenci, poté co byly kvůli pandemii zrušeny závody na americkém kontinentu. do Imoly se F1 vrací po 14 letech.