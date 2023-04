Kabina drží pohromadě, všichni makáme pro Baník, říká obránce Šehić

V čem je to podobné?

S Karvinou jsme také některé zápasy odehráli výborně. Útočili jsme, tlačili, ale byla z toho remíza, nebo jsme těsně prohráli. To mi trošku připomíná minulou sezonu. Ostatně spousta kluků z někdejšího karvinského kádru teď hraje první ligu, ale společně se nám nedařilo. Nemyslím si však, že by se něco takového mělo v Baníku opakovat. Nechci to už znovu prožívat.

Sledujete, jak Karvinští bojují o návrat mezi elitu?

Samozřejmě, když mám volno, jedu tam. Byl jsem minule na jejich domácím zápase (porazili Olomouc B 1:0 – pozn. red.).

Před sobotním utkáním s Libercem trenér Pavel Hapal udělal hodně změn v sestavě. Věděli jste dopředu, že tak zamíchá složením mužstva?

Nevěděli. Sám jsem byl překvapený, když jsem na srazu v den utkání viděl sestavu. Ale je to na trenérovi, změny komentovat nebudu. Jsem hráč a mým úkolem je hrát.

Poprvé v lize se v brance objevil Jiří Letáček.

Chytal výborně. Minulý týden nastoupil za béčko a byl výborný. Také tam nějakou tu tutovku soupeře vychytal. V sobotu také. Na to, že ligu dlouho nehrál, zvládl utkání skvěle.

Nezatrnulo vám v závěru zápasu po střele Valenty, kterou Letáček vyrazil z pod břevna?

Vždycky máte strach, ať nedostanete nějaký blbý gól. To je fotbal, i soupeř si musí vytvořit alespoň jednu šanci, a ta byla jejich největší.

Jenže vy jste opět nevyhráli...

Bod je málo. Všichni jsme očekávali trošku více. Výhrou bychom nepříznivé výsledky konečně zlomili. Jenže se nám nedaří. S Libercem jsme tlačili devadesát minut, byli jsme lepší. Doufám, že příště už to vyjde. Jsem zklamaný, smutný, ale musíme makat a věřit.

Šancí jste měli dost. Nejste už v křeči?

Nemyslím si, ale když spousta z nás nemá formu a nedaří se nám, je to těžké... V sobotu to bylo vidět. Měli jsem spoustu dobrých akcí, ale nezakončíme, nebo nedáme gól. Všechny kluky ale musím pochválit.

Liberečtí od 65. minuty hráli bez vyloučeného Preislera. Museli jste pak o to více dobývat protivníkovu obranu?

Liberec přijel bránit a čekal na kontry. Věděli, že my budeme tlačit, protože jsme v situaci, kdy musíme vyhrát. Bohužel to nevyšlo, ale v defenzivě jsme tentokrát fakt byli dobří.

Do jedné příležitosti jste se dostal i vy, ale na míč po centru Cadua jste u pravé tyče nedosáhl.

Chyběl mi opravdu jen kousek. Škoda...

Baník už sedm zápasů nevyhrál. Doléhá to na vás hodně?

Sami, jen my hráči, jsme se do této situace dostali. Musíme být pospolu, makat, trénovat ještě více. Kabinu ale musím pochválit – i když se nám nedaří, funguje výborně. Držíme pohromadě, všichni makáme pro Baník, pro fanoušky. Věřím, že se brzy dostaneme nahoru a uděláme radost našim fanouškům.

Jenže los máte těžký. Nyní hrajete na hřišti Slovácka, hostíte Plzeň, jedete na stadion rozjeté Mladé Boleslavi, přivítáte Slavii a základní část končíte v Olomouci...

Jo, před námi je spousta těžkých zápasů. Na Slovácku to bude boj. Ale i ty náročné domácí duely musíme zvládnout... Nebo alespoň jeden z nich.