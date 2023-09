Závod do Strmého vrchu. Jubileum oslaví první vítěz i hokejista NHL

„Jsem rád, že držíme rodinnou tradici,“ těší Evžena Zadražila, ředitele akce, který ji v devadesátých letech přebral po svém otci. „Bylo mi líto, že by závod měl skončit, tak jsem to po tátovi vzal,“ vysvětluje.

Poprvé se jelo už v roce 1981. Bez přestávky by to letos vycházelo na 43. ročník. Vynechané roky byly kvůli převodu na Zadražila mladšího a naposledy kvůli covidu. „Pořád mě to baví a diváky i závodníky taky. Díky tomu vidím, že to má smysl,“ objasňuje.

Charakter a princip závodu se v průběhu let moc nemění. Cílem je vyjet co nejvýše v padesátimetrovém kopci plném různých překážek, jako jsou dřevěné klády, betonové nástrahy či pneumatiky. Čas nerozhoduje, byť ti nejlepší to zvládnou za méně než deset sekund.

Startující se přihlašují až na místě, pravidelně jich dorazí necelá stovka. Každý má dva pokusy a sčítají se vyjeté metry. Nejlepších patnáct projde do semifinále, kde zvládnou třetí jízdu. Desítku nejlepších pak čeká ve finále čtvrtý a pátý výjezd. Při shodě metrů se jezdci rozjíždějí mezi sebou.

Michek vyzve obhájce

Rekordmanem v počtu triumfů je česká motokrosová a dakarská hvězda Martin Michek. Ten vyhrál pětkrát. O jedno vítězství méně má bývalý soutěžák František Hrobský, který však posbíral nejvíce medailí. Michek bude na startu i v sobotu, kdy může vylepšit svůj rekord. Jedním z hlavních vyzyvatelů bude Roman Körber z domácího týmu Motosport Chýnov. „Je to hardendurový specialista a loňský vítěz, specialista na jízdu přes překážky. V tom je i krása závodu, že každý jezdec má svoji techniku, jak se dostat nahoru,“ tvrdí Zadražil.

Závodit se bude v kategoriích motokros + enduro, trial, ČZ + Jawa a děti do 15 let. Na jubilejní ročník dorazí i první vítěz chýnovského klání z roku 1981, kterým je strakonický Jiří Hynek. „Když ho nebude nic bolet, tak se prý dokonce postaví na start kategorie ČZ,“ přidává ředitel. V kategorii ČZ + Jawa se svým fichtlem pod kopec nastoupí i bývalý hokejista NHL Martin Hanzal.

Změna v pořadí jezdců

V posledních dvou týdnech pořadatelé chystali trať. Přivítali by, kdyby jim od prachu trochu pomohl déšť. „Trať by to osvěžilo. Ale na sobotu předpověď slibuje slunečné počasí, což je ideální,“ chválí Zadražil. Na závod pravidelně dorazí dva a půl až tři tisíce diváků, kteří si kromě motoristické show užijí i doprovodný program a autogramiádu.

Pro fanoušky se pořadatelé snaží každý rok vymyslet nějaké novinky. Diváci přijedou z celé republiky. „Postupně jsme přidali kategorie, ale charakter závodu měnit nechceme. Už nemáme moc co vymýšlet. Letos jsme pro zjednodušení upravili pravidlo o pořadí na startu. Jezdilo se v první jízdě od jedničky až do nejvyššího čísla, ve druhé jízdě obráceně. Trať se totiž po několika jezdcích poničila a ti další to měli snazší. Nyní už však máme překážky pevnější, které zůstanou stejné. Takže obě jízdy se pojedou se startovními čísly vzestupně,“ uvádí.

Závod do Strmého vrchu startuje ve 13 hodin, od 9.30 hodin začínají tréninky.